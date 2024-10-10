Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Франції після візиту до Лондона. Еммануель Макрон вже привітав українського лідера, очікуються переговори.
У четвер, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з британським прем'єром у Лондоні, прибув до Франції. Український лідер вже прибув до Єлисейського палацу. Про це повідомляє bfmtv, передає УНН.
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Видання зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон вже привітав українського колегу у Єлисейському палаці.
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Раніше президент України Володимир Зеденський заявив, що попри скасування "Рамштайну" він проведе переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.
В очікуванні Зеленського: в Берліні посилюють заходи безпеки10.10.24, 14:34 • 14788 переглядiв