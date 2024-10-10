Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном

ukenru
11:37 • 17990 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 42963 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 78501 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 135436 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 178689 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 257867 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165409 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141724 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128213 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 195509 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 123973 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 60009 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 93548 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 70096 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 55866 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 123973 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 257842 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 195490 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 225880 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 4158 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 15801 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 20861 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 26165 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 36784 перегляди
Актуальне
Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном

Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном

Київ • УНН

 • 14997 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Франції після візиту до Лондона. Еммануель Макрон вже привітав українського лідера, очікуються переговори.

У четвер, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з британським прем'єром у Лондоні, прибув до Франції. Український лідер вже прибув до Єлисейського палацу. Про це повідомляє bfmtv, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон вже привітав українського колегу у Єлисейському палаці. 

Нагадаємо

Раніше президент України Володимир Зеденський заявив, що попри скасування "Рамштайну" він проведе переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. 

В очікуванні Зеленського: в Берліні посилюють заходи безпеки10.10.24, 14:34 • 14788 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаНовини Світу
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
nimechchynaНімеччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
berlinБерлін

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63