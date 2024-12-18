Зеленский и Макрон провели встречу: что обсудили
Киев • УНН
Президенты Украины и Франции встретились для обсуждения военной помощи и евроинтеграции. Зеленский поблагодарил за поддержку в размере 5 млрд евро.
Состоялась встреча между президентами Украины и Франции. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Это уже восьмая встреча лидеров в этом году, которая вновь подтвердила важность сотрудничества двух стран в сложное время.
Во время встречи Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с недавними трагедиями на острове Майотта, которые были вызваны циклоном "Шидо".
Лидеры обсудили ряд вопросов, среди которых ключевыми были военная помощь и потребности украинских защитников на фронте.
Зеленский поблагодарил Францию за уже оказанную поддержку, которая в целом составляет более 5 миллиардов евро, а также за участие в международных коалициях в поддержку Украины, в частности в формате "Рамштайн". Кроме этого, обсуждалось создание второй бригады стратегического резерва в Украине при поддержке французской стороны.
Кроме военных вопросов, президенты обсудили и евроинтеграционный путь Украины. Зеленский выразил благодарность за поддержку Франции в этом направлении, что является важным для будущего евросообщества.
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