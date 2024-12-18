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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
16:20 • 50013 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
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С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
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С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция подтвердила непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии

Франция подтвердила непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 5044 просмотра

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Президент Франции Макрон провел встречу с Зеленским, где обсудили сотрудничество и совместную борьбу. Франция подтвердила неизменность своей позиции по поддержке Украины против российской агрессии.

"Франция остается рядом с Украиной в борьбе против российской агрессии." Об этом сообщает Президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

Детали

Президент Франции провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили итоги сотрудничества и ключевые вопросы совместной борьбы.

По словам Макрона, его государство продолжает оставаться на стороне Украины и ее народа.

Франция, как и в первый день, остается рядом с Украиной и украинским народом, чтобы победить захватническую войну рф

- заявил Эммануэль Макрон.

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя10 мар. 2024, 19:46 • 60966 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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