Франция подтвердила непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии
Киев • УНН
Президент Франции Макрон провел встречу с Зеленским, где обсудили сотрудничество и совместную борьбу. Франция подтвердила неизменность своей позиции по поддержке Украины против российской агрессии.
"Франция остается рядом с Украиной в борьбе против российской агрессии." Об этом сообщает Президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.
Детали
Президент Франции провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили итоги сотрудничества и ключевые вопросы совместной борьбы.
По словам Макрона, его государство продолжает оставаться на стороне Украины и ее народа.
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Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя10 мар. 2024, 19:46 • 60966 просмотров