Франция подтвердила непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии

"Франция остается рядом с Украиной в борьбе против российской агрессии." Об этом сообщает Президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

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Президент Франции провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили итоги сотрудничества и ключевые вопросы совместной борьбы.

По словам Макрона, его государство продолжает оставаться на стороне Украины и ее народа.

Франция, как и в первый день, остается рядом с Украиной и украинским народом, чтобы победить захватническую войну рф - заявил Эммануэль Макрон.

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