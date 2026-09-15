В Турции задержали не менее 150 человек на протесте против арестов представителей ЛГБТК+

Во вторник турецкие власти задержали не менее 150 человек после того, как полиция вмешалась в собрание у стамбульского суда Чаглаян, где демонстранты планировали выразить протест против недавних задержаний, направленных против ЛГБТК+-групп, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, эти задержания стали очередным этапом эскалации кампании, которую правозащитные организации и оппозиционные деятели называют все более масштабным наступлением на ЛГБТК+-сообщество: в течение последней недели власти проводили обыски в офисах общественных объединений, блокировали веб-сайты и арестовывали подозреваемых в различных провинциях страны.

Во вторник группа людей собралась, чтобы сделать заявление для прессы, однако полиция помешала им сделать это у здания суда.

Протестующие скандировали: "Да здравствует жизнь вопреки ненависти", когда полиция начала действовать.

Акция протеста состоялась после серии масштабных рейдов против ЛГБТК+-организаций в нескольких турецких провинциях в рамках операции под названием "Моя семья в безопасности"; по утверждению правительства, она направлена на защиту детей и семейных ценностей.

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Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти во вторник выразил обеспокоенность в связи с арестами, обысками и ограничениями в интернете, направленными против ЛГБТК+-сообщества и правозащитников.

Он заявил, что ссылки на "семейные ценности" или "защиту детей" сами по себе не могут оправдывать ограничения прав человека, и призвал освободить всех, кто был задержан за правозащитную или общественную деятельность.

В понедельник суд в западной провинции Измир вынес решение о заключении под стражу 16 человек на время расследования в рамках этой операции, сообщила местная прокуратура.

Министр юстиции Акин Гюрлек в воскресенье заявил, что расследования, координируемые прокурорами Стамбула, Анкары, Измира, Айдына и Мерсина, охватывают 162 подозреваемых, девять общественных объединений и 13 коммерческих предприятий в 15 провинциях.

В течение выходных власти задержали не менее 26 человек в Стамбуле и 21 — в Анкаре, а также провели обыски в офисах нескольких ЛГБТК+-организаций.

Турецкие власти также заблокировали доступ к веб-сайтам и страницам в социальных сетях, принадлежащим различным ЛГБТК+-организациям, отдельным лицам и независимым СМИ, в частности к аккаунту турецкого отделения правозащитной организации Amnesty International в сети X.