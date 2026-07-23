Зеленский обсудил с Raytheon совместное производство перехватчиков для Patriot
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с вице-президентом Raytheon, обсудив совместное производство перехватчиков для систем Patriot. Стороны также рассмотрели сотрудничество в сфере ненаступательного военного оборудования.
Владимир Зеленский провел встречу с командой Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной. В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.
Детали
"Провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной. Raytheon – очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак. Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО – перехватчики для "патриотов". Об этом мы с Президентом Трампом говорили в Анкаре, и самое время двигаться в этом направлении", – заявил Владимир Зеленский.
Также, в рамках встречи стороны еще рассмотрели возможности сотрудничества в сфере ненаступательного военного оборудования.
"Во время встречи мы также обсудили другие направления партнерства, касающиеся ненаступательного военного оборудования. Наши команды – на правительственном уровне и со стороны частного сектора – будут на связи, чтобы все доработать. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины", – подчеркнул президент.
Напомним
Президент Трамп предоставил Украине разрешение на производство ракет к ЗРК Patriot. Lockheed Martin поддержал решение, а Зеленский заявил о технической возможности до конца 2026 года.