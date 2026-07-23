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Зеленский обсудил с Raytheon совместное производство перехватчиков для Patriot

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Президент Украины провел встречу с вице-президентом Raytheon, обсудив совместное производство перехватчиков для систем Patriot. Стороны также рассмотрели сотрудничество в сфере ненаступательного военного оборудования.

Зеленский обсудил с Raytheon совместное производство перехватчиков для Patriot

Владимир Зеленский провел встречу с командой Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной. В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

"Провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной. Raytheon – очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак. Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО – перехватчики для "патриотов". Об этом мы с Президентом Трампом говорили в Анкаре, и самое время двигаться в этом направлении", – заявил Владимир Зеленский.

Также, в рамках встречи стороны еще рассмотрели возможности сотрудничества в сфере ненаступательного военного оборудования.

"Во время встречи мы также обсудили другие направления партнерства, касающиеся ненаступательного военного оборудования. Наши команды – на правительственном уровне и со стороны частного сектора – будут на связи, чтобы все доработать. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины", – подчеркнул президент.

Напомним

Президент Трамп предоставил Украине разрешение на производство ракет к ЗРК Patriot. Lockheed Martin поддержал решение, а Зеленский заявил о технической возможности до конца 2026 года.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Анкара
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина