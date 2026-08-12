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Трамп тайно сменил самолёт в Турции из-за угрозы со стороны Ирана

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Президент США Дональд Трамп во время вылета из Турции тайно пересел на военный самолёт C-32A из-за реальной угрозы убийства со стороны Ирана. Старый Air Force One использовался как приманка, а журналисты на борту не знали о пересадке.

Трамп тайно сменил самолёт в Турции из-за угрозы со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп во время вылета из Турции после саммита НАТО тайно пересел со старого Air Force One на военный самолет C-32A из-за реальной угрозы его убийства со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Washington Post и The New York Times, пишет УНН.

Детали

Сначала Белый дом заявлял, что Трамп покинет Турцию на старом Air Force One. Однако после того, как президент сел на борт самолета перед камерами в Анкаре, его незаметно перевезли к другому самолету в грузовике для кейтеринга аэропорта.

Старый Air Force One в это время фактически использовался как приманка. На его борту остались журналисты и некоторые сотрудники Белого дома, которые считали, что президент летит вместе с ними. Им рекомендовали держать закрытыми шторы в пресс-кабине.

Секретная операция из-за угрозы Трампу

По данным The Washington Post, решение о тайной смене самолета приняли из-за реальной угрозы Трампу. После пересадки C-32A доставил президента в Великобританию.

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В Турцию Трамп прибыл на недавно отремонтированном самолете, подаренном Катаром. Это была первая международная поездка самолета после модернизации, которая вызвала дискуссии относительно его стоимости и безопасности.

Подобную меру безопасности применяли и ранее. В 2000 году президент Билл Клинтон во время поездки в Пакистан использовал неидентифицируемый самолет, тогда как его Air Force One выполнял роль приманки.

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Степан Гафтко

Новости Мира
Билл Клинтон
The New York Times
The Washington Post
Белый дом
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Катар
Анкара
Турция
Пакистан
Иран