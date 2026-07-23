Украина готова к системному сотрудничеству с Вашингтоном в сфере обороны - Буданов после встречи с послом США при НАТО
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о готовности к сотрудничеству с США после встречи с послом при НАТО. Стороны обсудили лицензирование производства ракет к Patriot и ситуацию на фронте.
Украина благодарна Соединенным Штатам Америки за непоколебимую поддержку и готова к системному сотрудничеству в сфере обороны и безопасности. Об этом после встречи с послом США при НАТО Мэтью Витакером, командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом и временной поверенной в делах США в Украине Сандрой Аудкирк заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сообщает УНН.
Детали
По его словам, стороны обменялись мнениями относительно прогрессивного развития отношений между двумя государствами и реализации важных договоренностей, достигнутых с США.
В частности, речь шла о двусторонних переговорах между президентами Украины и США в Анкаре - прежде всего о лицензировании производства ракет-перехватчиков для систем Patriot
Он добавил, что отдельно стороны рассмотрели и проанализировали текущую ситуацию на поле боя и влияние дип- и мидлстрайков как на дальнейший ход боевых действий, так и на готовность российских элит и российского общества к возобновлению переговорного процесса и завершению войны.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом США при НАТО Витакером. Стороны обсудили усиление защиты неба и лицензию на производство Patriot.
США и Украина согласовали экспорт украинских дронов для испытаний в Соединенных Штатах - СМИ22.07.26, 11:29 • 8074 просмотра