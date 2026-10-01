ЕС планирует направить €20 млрд SAFE на совместные оборонные проекты с Украиной

Европейский Союз планирует направить 20 млрд евро неиспользованных средств в рамках программы SAFE для открытия нового конкурса совместных оборонных проектов для ЕС и Украины. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время слушаний в Европарламенте 1 октября, пишет УНН.

"Поддержка Украины является нашим стратегическим приоритетом. россия эскалирует, нам необходимо сделать нашу поддержку более сильной, эффективной и предсказуемой", — отметил комиссар ЕС.

Он указал, что "все графики поставок вооружений по кредиту на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) на 2026 год были утверждены на сумму 28,3 миллиарда евро. Это включает противоракеты PAC-3 из США". "На прошлой неделе мы выделили еще 3,3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,7 миллиарда евро. Я уверен, что мы сможем выделить все 28,3 миллиарда на 2026 год до конца года", — отметил Кубилюс.

"Но этого будет недостаточно. Необходима большая двусторонняя поддержка, — продолжил еврокомиссар. — В этом году оборона Украины сталкивается с дефицитом в 23 миллиарда евро. Причина: невыполненные обещания, данные отдельными странами во время саммита НАТО в Анкаре, предоставить более 40 миллиардов евро".

"Также нам нужно помнить: 3/4 индивидуальной поддержки поступает лишь от 5 европейских стран. Где остальные?" — заметил он.

И наконец, что касается нашей поддержки Украины: у нас есть около 20 миллиардов евро неиспользованных кредитов в рамках программы SAFE. Мы планируем использовать их для открытия второго конкурса, как объявила президент (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — ред.) в своей речи о положении Союза. Цель этого второго конкурса: сделать больше вместе с Украиной, как в Украине, так и в ЕС; как для Украины, так и для нас самих, учитывая лидерство Украины в оборонных инновациях