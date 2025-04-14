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Financial Times

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The Guardian

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Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Київ • УНН

 • 2616 перегляди

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.

Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити європейське турне, в рамках якого він відвідає Париж, Варшаву та Київ. Про це повідомляє Politico з посиланням на "чотирьох офіційних осіб, знайомих із планами", інформує УНН.

Деталі

За даними джерел видання, Мерц планує відвідати Париж 7 травня після офіційного вступу на посаду. Напередодні політик заявив, що "негайно" проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також польським лідером Дональдом Туском.

7 травня було обрано датою візиту до Парижа, оскільки 8 травня Мерц і Макрон будуть зосереджені на національних відзначеннях 80-ї річниці закінчення Другої світової війни

- цитує видання одного зі співбесідників.

Зазначається, що французькі чиновники сподіваються на перезавантаження Німеччини під керівництвом Мерца. При цьому особисті стосунки між Макроном і канцлером Олафом Шольцем, який залишає посаду, були "поганими" і ще більше погіршилися через розбіжності щодо питань "енергетики, України та торгівлі".

За словами топ-союзника Макрона, обидва лідери вже "наполегливо працюють" і можуть досягти прогресу в найближчі тижні в питаннях оборони, торгівлі та управління трансатлантичними відносинами Європи з президентом США Дональдом Трампом

- йдеться у статті.

Автори додають, що крім Парижа та Варшави, європейське турне Мерца також може включати візит до Києва 9 травня після запрошення, надісланого лідерам ЄС Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга передав запрошення колегам по Європейському Союзу відвідати Україну на 9 травня. Також у цю дату президент Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих". За інформацією Politico, метою запрошення є "протиставлення параду перемоги путіна в москві".

Країни-кандидати в ЄС не повинні брати участь у заходах 9 травня у москві – Каллас14.04.25, 18:20 • 10280 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
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Європейський Союз
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