Мерц после вступления в должность канцлера Германии посетит Париж, Варшаву и Киев в рамках европейского турне - Politico

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует совершить европейское турне, в рамках которого он посетит Париж, Варшаву и Киев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на "четырех официальных лиц, знакомых с планами", информирует УНН.

По данным источников издания, Мерц планирует посетить Париж 7 мая после официального вступления в должность. Накануне политик заявил, что "немедленно" проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также польским лидером Дональдом Туском.

7 мая было выбрано датой визита в Париж, поскольку 8 мая Мерц и Макрон будут сосредоточены на национальных празднованиях 80-й годовщины окончания Второй мировой войны

Отмечается, что французские чиновники надеются на перезагрузку Германии под руководством Мерца. При этом личные отношения между Макроном и канцлером Олафом Шольцем, который покидает должность, были "плохими" и еще больше ухудшились из-за разногласий по вопросам "энергетики, Украины и торговли".

По словам топ-союзника Макрона, оба лидера уже "настойчиво работают" и могут добиться прогресса в ближайшие недели в вопросах обороны, торговли и управления трансатлантическими отношениями Европы с президентом США Дональдом Трампом