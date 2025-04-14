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Мерц после вступления в должность канцлера Германии посетит Париж, Варшаву и Киев в рамках европейского турне - Politico

Киев • УНН

 • 2548 просмотра

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить Париж 7 мая, после чего посетит Варшаву и Киев. Целью визита являются переговоры с Макроном, Туском и Зеленским.

Мерц после вступления в должность канцлера Германии посетит Париж, Варшаву и Киев в рамках европейского турне - Politico

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует совершить европейское турне, в рамках которого он посетит Париж, Варшаву и Киев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на "четырех официальных лиц, знакомых с планами", информирует УНН.

Детали

По данным источников издания, Мерц планирует посетить Париж 7 мая после официального вступления в должность. Накануне политик заявил, что "немедленно" проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также польским лидером Дональдом Туском.

7 мая было выбрано датой визита в Париж, поскольку 8 мая Мерц и Макрон будут сосредоточены на национальных празднованиях 80-й годовщины окончания Второй мировой войны

- цитирует издание одного из собеседников.

Отмечается, что французские чиновники надеются на перезагрузку Германии под руководством Мерца. При этом личные отношения между Макроном и канцлером Олафом Шольцем, который покидает должность, были "плохими" и еще больше ухудшились из-за разногласий по вопросам "энергетики, Украины и торговли".

По словам топ-союзника Макрона, оба лидера уже "настойчиво работают" и могут добиться прогресса в ближайшие недели в вопросах обороны, торговли и управления трансатлантическими отношениями Европы с президентом США Дональдом Трампом

- говорится в статье.

Авторы добавляют, что кроме Парижа и Варшавы, европейское турне Мерца также может включать визит в Киев 9 мая после приглашения, направленного лидерам ЕС Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал приглашение коллегам по Европейскому Союзу посетить Украину на 9 мая. Также в эту дату президент Зеленский готов принять лидеров "Коалиции желающих". По информации Politico, целью приглашения является "противопоставление параду победы путина в москве".

Страны-кандидаты в ЕС не должны участвовать в мероприятиях 9 мая в москве – Каллас14.04.25, 18:20 • 10224 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Варшава
Париж
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