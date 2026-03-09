Трамп заявив, що війна з Іраном практично завершена

Президент США Дональд Трамп заявив, що війну з Іраном практично завершено, передає УНН із посиланням на CBS News.

"Я думаю, що війна практично завершена", - сказав президент США в інтерв'ю CBS News.

За словами Трампа, "у них немає флоту, немає зв'язку, немає військово-повітряних сил.

"Їхні ракети розлетілися на шматки. Їхні безпілотники знищуються всюди, включаючи виробництво безпілотників. Якщо ви подивитеся, у них нічого не лишилося. У військовому значенні нічого не залишилося", - додав президент США.

CBS також запитав в американського лідера, чи має він послання для нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, і президент відповів: "У мене немає для нього жодного послання. Жодного".

