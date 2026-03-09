Трамп заявил, что война с Ираном практически завершена
Киев • УНН
Президент США заявил об уничтожении иранского флота, авиации и производства дронов. Трамп подчеркнул отсутствие у Ирана военного потенциала.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном практически завершена, передает УНН со ссылкой на CBS News.
"Я думаю, что война практически завершена", - сказал президент США в интервью CBS News.
По словам Трампа, "у них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил.
"Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников. Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", - добавил президент США.
CBS также спросил у американского лидера, есть ли у него послание для нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, и президент ответил: "У меня нет для него никакого послания. Никакого".
