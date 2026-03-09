$43.730.0850.540.36
19:48 • 3862 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
19:03 • 11235 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
16:44 • 15364 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 23081 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 29705 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 20105 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 44223 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30864 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 47127 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65533 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
публикации
Эксклюзивы
Трамп заявил, что война с Ираном практически завершена

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Президент США заявил об уничтожении иранского флота, авиации и производства дронов. Трамп подчеркнул отсутствие у Ирана военного потенциала.

Трамп заявил, что война с Ираном практически завершена

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном практически завершена, передает УНН со ссылкой на CBS News.

"Я думаю, что война практически завершена", - сказал президент США в интервью CBS News.

По словам Трампа, "у них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил.

"Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников. Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", - добавил президент США.

CBS также спросил у американского лидера, есть ли у него послание для нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, и президент ответил: "У меня нет для него никакого послания. Никакого".

Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана

Антонина Туманова

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран