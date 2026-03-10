Зеленський: ми підіймаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем ППО

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
15:44 • 10832 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 16952 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 13881 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 21291 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 25173 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 37818 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 48314 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52028 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84256 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53675 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 6848 перегляди
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 268 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 3202 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 13500 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 20655 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 28308 перегляди
Зеленський: ми підіймаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем ППО

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Президент заявив про потребу в дефіцитних ракетах для систем Patriot. Україна також пропонує США спільне виробництво перехоплювачів у межах дрон-діл.

Зеленський: ми підіймаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем ППО

Україна піднімає питання отримання дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

"Передусім ми підіймаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряної оборони. Ми говоримо PAC-2 и PAC-3," - каже президент

Президент також, нагадав, що Україна вже пропонувала США співпрацю стосовно дрону-діл. За його словами, ініціатива передбачала не лише перехоплювачі, а й використання українського досвіду та виробничих можливостей.

"А в цілому, ви знаєте, що ще рік назад, ми пропонували Сполученим Штатам Америки дрон "Deal", який складався і з перехоплювачів і не тільки. В принципі, такий загальний наш досвід, загальні наші можливості виробництва. В об’ємі, який ми сьогодні не використовуємо, тобто, в нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності. Ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам, а те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит до нас, то все це є, скажімо так, частиною в принципі дрон-діл . Тому дрон-діл для Сполучених Штатів Америки - абсолютно актуально", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Українські фахівці прибули до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії для протидії іранським дронам. Місії працюють у межах безпекових домовленостей з партнерами.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Саудівська Аравія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна