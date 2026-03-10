Зеленський: ми підіймаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем ППО

Україна піднімає питання отримання дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

"Передусім ми підіймаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряної оборони. Ми говоримо PAC-2 и PAC-3," - каже президент

Президент також, нагадав, що Україна вже пропонувала США співпрацю стосовно дрону-діл. За його словами, ініціатива передбачала не лише перехоплювачі, а й використання українського досвіду та виробничих можливостей.

"А в цілому, ви знаєте, що ще рік назад, ми пропонували Сполученим Штатам Америки дрон "Deal", який складався і з перехоплювачів і не тільки. В принципі, такий загальний наш досвід, загальні наші можливості виробництва. В об’ємі, який ми сьогодні не використовуємо, тобто, в нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності. Ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам, а те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит до нас, то все це є, скажімо так, частиною в принципі дрон-діл . Тому дрон-діл для Сполучених Штатів Америки - абсолютно актуально", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Українські фахівці прибули до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії для протидії іранським дронам. Місії працюють у межах безпекових домовленостей з партнерами.