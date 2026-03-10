$43.900.1750.710.17
ukenru
Зеленский: мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракетах для систем ПВО

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Президент заявил о потребности в дефицитных ракетах для систем Patriot. Украина также предлагает США совместное производство перехватчиков в рамках дрон-сделки.

Зеленский: мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракетах для систем ПВО

Украина поднимает вопрос получения дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

"Прежде всего мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракетах для систем противовоздушной обороны. Мы говорим PAC-2 и PAC-3," - говорит президент

Президент также напомнил, что Украина уже предлагала США сотрудничество по дрону-сделке. По его словам, инициатива предусматривала не только перехватчики, но и использование украинского опыта и производственных возможностей.

"А в целом, вы знаете, что еще год назад, мы предлагали Соединенным Штатам Америки дрон "Deal", который состоял и из перехватчиков и не только. В принципе, такой общий наш опыт, общие наши возможности производства. В объеме, который мы сегодня не используем, то есть, у нас просто нет финансов профинансировать все производство, все наши возможности. Мы это предлагали прежде всего американцам, нашим партнерам, а то, что сегодня Ближний Восток имеет какой-то запрос к нам, то все это есть, скажем так, частью в принципе дрон-дил. Поэтому дрон-дил для Соединенных Штатов Америки - абсолютно актуально", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Украинские специалисты прибыли в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию для противодействия иранским дронам. Миссии работают в рамках соглашений по безопасности с партнерами.

Алла Киосак

