У Вінниці запрацював мотопатруль, кількість екіпажів збільшать
Київ • УНН
У Вінниці почав працювати мотопатруль для швидшого реагування та безпеки на дорогах. Нині в Україні служать 88 мотопатрульних.
Відсьогодні у Вінниці запрацював мотопатруль, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
"Мотопатруль у Вінниці від сьогодні. Це ще один крок у посиленні нашої мобільності та оперативності, щоб швидше реагувати на виклики й ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах міста", - написав Білошицький.
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Він зазначив, що на сьогодні 88 мотопатрульних вже несуть службу в Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Волинській та Хмельницькій областях, а також у Києві та Ізмаїлі.
Також Білошицький анонсував збільшення мотопатрулів.
Нагадаємо
В Україні стартував сезон роботи вело-, мото- та кінних патрулів. Такі екіпажі знову патрулюють вулиці Києва та інших міст.