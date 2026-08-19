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У Вінниці запрацював мотопатруль, кількість екіпажів збільшать

Київ • УНН

 • 416 перегляди

У Вінниці почав працювати мотопатруль для швидшого реагування та безпеки на дорогах. Нині в Україні служать 88 мотопатрульних.

У Вінниці запрацював мотопатруль, кількість екіпажів збільшать

Відсьогодні у Вінниці запрацював мотопатруль, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН

"Мотопатруль у Вінниці від сьогодні. Це ще один крок у посиленні нашої мобільності та оперативності, щоб швидше реагувати на виклики й ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах міста", - написав Білошицький. 

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Він зазначив, що на сьогодні 88 мотопатрульних вже несуть службу в Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Волинській та Хмельницькій областях, а також у Києві та Ізмаїлі.

Також Білошицький анонсував збільшення мотопатрулів. 

Нагадаємо 

В Україні стартував сезон роботи вело-, мото- та кінних патрулів. Такі екіпажі знову патрулюють вулиці Києва та інших міст. 

Павло Башинський

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