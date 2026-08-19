У Вінниці запрацював мотопатруль, кількість екіпажів збільшать

Відсьогодні у Вінниці запрацював мотопатруль, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

"Мотопатруль у Вінниці від сьогодні. Це ще один крок у посиленні нашої мобільності та оперативності, щоб швидше реагувати на виклики й ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах міста", - написав Білошицький.

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Він зазначив, що на сьогодні 88 мотопатрульних вже несуть службу в Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Волинській та Хмельницькій областях, а також у Києві та Ізмаїлі.

Також Білошицький анонсував збільшення мотопатрулів.

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