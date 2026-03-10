$43.730.0850.540.36
08:20 • 1844 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки – как им заражаются дети и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 25009 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 66641 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 39468 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 46142 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 49639 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 30015 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 66122 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33591 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 49287 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Сырский раскрыл особенности нынешней войны и принял решения для обороны в Донецкой области

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Главнокомандующий посетил Донецкую область и принял решения по усилению обороны. Зоны инфильтрации пехоты врага на фронте достигают более 10 километров.

Сырский раскрыл особенности нынешней войны и принял решения для обороны в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские подразделения на самых сложных участках фронта в Донецкой области и принял решения по усилению обороны и улучшению логистики, указав при этом на особенности войны на нынешнем этапе - с размытием переднего края и зонами инфильтрации до 10 км, пишет УНН.

Детали

Сырский сообщил, что работал в частях и подразделениях Сил обороны в Донецкой области. И встретился с командирами корпусов, бригад и батальонов, "которые ежедневно выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта".

"Непосредственно на местах изучил особенности боевых действий на данном участке фронта, обсудил актуальные вопросы выполнения боевых задач, уровень обеспечения наших подразделений. Принял решения для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики", - написал Сырский в соцсетях.

Особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км

- отметил Сырский.

И добавил:

Несмотря на постоянные попытки противника просачиваться вглубь наших порядков, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных отрезках фронта - проводят собственные активные наступательные действия

"Противник несет значительные, порой критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы", - указал Сырский, выразив благодарность "каждому военнослужащему за силу духа, результативность, преданность воинскому долгу".

Юлия Шрамко

