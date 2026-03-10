Сырский раскрыл особенности нынешней войны и принял решения для обороны в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские подразделения на самых сложных участках фронта в Донецкой области и принял решения по усилению обороны и улучшению логистики, указав при этом на особенности войны на нынешнем этапе - с размытием переднего края и зонами инфильтрации до 10 км, пишет УНН.

Детали

Сырский сообщил, что работал в частях и подразделениях Сил обороны в Донецкой области. И встретился с командирами корпусов, бригад и батальонов, "которые ежедневно выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта".

"Непосредственно на местах изучил особенности боевых действий на данном участке фронта, обсудил актуальные вопросы выполнения боевых задач, уровень обеспечения наших подразделений. Принял решения для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики", - написал Сырский в соцсетях.

Особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км - отметил Сырский.

И добавил:

Несмотря на постоянные попытки противника просачиваться вглубь наших порядков, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных отрезках фронта - проводят собственные активные наступательные действия

"Противник несет значительные, порой критические потери в живой силе и технике. Украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы", - указал Сырский, выразив благодарность "каждому военнослужащему за силу духа, результативность, преданность воинскому долгу".

