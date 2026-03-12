В подразделениях ВСУ создаются взводы перехватчиков БПЛА - Сырский

Война вступила в новую стадию, увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский, пишет УНН.

Чтобы победить в этой войне технологий, Украине нужно наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для армии и использования на поле боя - написал Сырский по результатам совещания по вопросам развития беспилотных систем.

По его словам, в ходе совещания разведка доложила, что в этом году россияне ускоряют создание подразделений БпЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где наш враг теряет инициативу и территории. До 1 апреля в рф запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих.

В целом, в феврале нашими беспилотниками было поражено более 105,2 тыс. целей противника. Из них четверть – на счету группировки Сил беспилотных систем ВС Украины. Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки - говорится в сообщении.

Кроме того, Силы обороны развивают собственное направление FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Украинскими беспилотниками за месяц поражено около 4,2 тыс. позиций пилотов противника.

Также для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях ВСУ создаются взводы перехватчиков БпЛА. Их задача – уничтожение FPV-дронов, квадрокоптеров, ударных беспилотников противника, улучшение логистики для наших войск. Применяются антидроновые ружья, средства РЭБ, сеткометы и т.д.

Отдельно хочу отметить важность развития направления наземных роботизированных комплексов. За прошлый месяц ими выполнено более 2,3 тыс. задач – преимущественно логистических, но есть также инженерные и боевые - подчеркнул Сырский.

Кроме того, во время совещания были представлены доклады по вопросам развития РЭБ, подготовки пилотов БпАК и дронов-перехватчиков.

Поставил новые задачи по развитию структур беспилотных систем. Отдал распоряжения по решению проблемных вопросов и обеспечению подразделений и учебных центров - резюмировал главнокомандующий.

