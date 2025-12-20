"Свет держится": на разрушенной россиянами ТЭС исполнили "Щедрик"
Песня "Щедрик" была написана еще в начале XX века. В 1936 году вышла ее англоязычная версия, которая известна миру под названием "Carol of the Bells".
На одной из разрушенных россиянами теплоэлектростанций ДТЭК исполнили песню "Щедрик" - всемирно известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Как сообщили в ДТЭК, это выступление стало частью нашей совместной со Svitlo Concert инициативы - обращения к мировому сообществу с просьбой усилить поддержку украинской энергетики во времена беспрецедентных испытаний.
Свет держится
Песня "Щедрик" была написана еще в начале XX века. В 1919 году ее исполнил хор Александра Кошица, более известный как "Украинская республиканская капелла". После гастролей в странах Европы (Чехословакия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Польша, Испания) и в США в 1922 году, "Щедрик" стал известен не только в Украине, но и во всем мире.
В 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал англоязычную версию песни, которая известна под названием "Carol of the Bells".
Утром 20 декабря из-за российских атак были обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.
Также УНН сообщал, что Национальный банк Украины посвятил памятную монету выдающемуся хоровому дирижеру Александру Кошицу, который впервые представил миру украинское произведение "Щедрик".