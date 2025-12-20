$42.340.00
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 5912 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 9564 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 11156 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 11884 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 21264 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 35768 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 26535 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32135 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 40694 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
"Свет держится": на разрушенной россиянами ТЭС исполнили "Щедрик"

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Песня "Щедрик" была написана еще в начале XX века. В 1936 году вышла ее англоязычная версия, которая известна миру под названием "Carol of the Bells".

"Свет держится": на разрушенной россиянами ТЭС исполнили "Щедрик"
Фото: ДТЭК

На одной из разрушенных россиянами теплоэлектростанций ДТЭК исполнили песню "Щедрик" - всемирно известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Как сообщили в ДТЭК, это выступление стало частью нашей совместной со Svitlo Concert инициативы - обращения к мировому сообществу с просьбой усилить поддержку украинской энергетики во времена беспрецедентных испытаний.

Свет держится

 – говорится в описании к видео.

Дополнительно

Песня "Щедрик" была написана еще в начале XX века. В 1919 году ее исполнил хор Александра Кошица, более известный как "Украинская республиканская капелла". После гастролей в странах Европы (Чехословакия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Польша, Испания) и в США в 1922 году, "Щедрик" стал известен не только в Украине, но и во всем мире.

В 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал англоязычную версию песни, которая известна под названием "Carol of the Bells".

Напомним

Утром 20 декабря из-за российских атак были обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Также УНН сообщал, что Национальный банк Украины посвятил памятную монету выдающемуся хоровому дирижеру Александру Кошицу, который впервые представил миру украинское произведение "Щедрик".

Евгений Устименко

