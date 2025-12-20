"Світло тримається": на зруйнованій росіянами ТЕС виконали "Щедрик"
Київ • УНН
На одній зі зруйнованих росіянами теплоелектростанцій ДТЕК виконали пісню "Щедрик" - всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Як повідомили в ДТЕК, цей виступ став частиною нашої спільної зі Svitlo Concert ініціативи - звернення до світової спільноти з проханням підсилити підтримку української енергетики в часи безпрецедентних випробувань.
Світло тримається
Додатково
Пісня "Щедрик" була написана ще на початку XX століття. У 1919 році її виконав хор Олександра Кошиця, більш відомий як "Українська республіканська капела". Після гастролей в країнах Європи (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в США у 1922 році, "Ще́дрик" став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі.
У 1936 році американський композитор українського походження Петро Вільговський написав англомовну версію пісні, яка відома під назвою "Carol of the Bells".
Нагадаємо
Вранці 20 грудня через російські атаки було знеструмлено споживачів у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.
Також УНН повідомляв, що Національний банк України присвятив пам’ятну монету видатному хоровому диригенту Олександру Кошицю, який уперше представив світу український твір "Щедрик".