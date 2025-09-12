НБУ випустив монету на честь диригента, який представив світу знаменитий "Щедрик"
Київ • УНН
Монета номіналом 2 гривні з нейзильберу вшановує видатного хорового диригента, який вперше представив світу "Щедрик" та популяризував українську музику за кордоном.
Національний банк України присвятив пам’ятну монету видатному хоровому диригенту Олександру Кошицю, який уперше представив світу український твір "Щедрик", відомий сьогодні як "Carol of the Bells". Монета продовжує серію "Видатні особистості України" і відзначає 150-річчя від дня народження митця. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.
Деталі
У повідомленні НБУ йдеться про те, що у 1919 році Кошиць створив Українську республіканську капелу - професійний хор, що за п’ять років гастролей відвідав понад 17 країн і дав близько 600 концертів, популяризуючи українську музику, народні пісні та духовні твори на світовій сцені.
Його унікальний диригентський стиль - без палички, лише очима, руками та мімікою - підкорював публіку та допомагав українській пісні "злетіти" за кордон.
Пам’ятна монета номіналом 2 гривні виготовлена з нейзильберу. На аверсі відтворено гастрольний маршрут капели з силуетами ластівок як символом духовного польоту української музики, а на реверсі – портрет Кошиця з акцентом на його руках, що слугували головним інструментом диригента.
На аверсі монети зображено композицію, що символізує гастрольну діяльність Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця. Центральне місце займає стилізована карта гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела
Тираж – до 50 тисяч штук у сувенірному упакованні. Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, а скульптором виступив Володимир Атаманчук.
Монету можна буде придбати з 16 вересня 2025 року в інтернет-магазині НБУ та через банки-дистриб’ютори, перелік яких доступний на сайті Національного банку.
Нагадаємо
Національний банк України випустив пам'ятний набір срібних монет "Державні символи України". Набір присвячений гербу, прапору та гімну, підкреслюючи їхнє значення для єдності та пам'яті українців.
У 2025 році НБУ вилучив понад 455,8 млн зношених банкнот, переважно номіналом 200 та 500 гривень, через фізичне зношення та заміну старих зразків. Станом на 1 серпня 2025 року в обігу перебувало понад 2,57 млрд банкнот на суму 858,62 млрд гривень.