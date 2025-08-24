НБУ презентує пам’ятні срібні монети з державними символами України до Дня Незалежності
Київ • УНН
Національний банк України випустив пам'ятний набір срібних монет "Державні символи України". Набір присвячений гербу, прапору та гімну, підкреслюючи їхнє значення для єдності та пам'яті українців.
Голова Національного банку України Андрій Пишний анонсував новий нумізматичний набір, який увіковічнює герб, прапор та гімн України. Монети покликані підкреслити значення національної символіки для єдності та пам’яті українців.
Про це голова НБУ повідомив у Facebook, пише УНН.
Деталі
Національний банк України представив новий пам’ятний набір монет "Державні символи України", присвячений ключовим атрибутам української державності – гербу, прапору та гімну. Цього року монети виконані зі срібла, що надає їм особливої значущості.
Символи, якими ми себе оточуємо, можуть згуртувати або ж знесилити. Державна символіка – це про найглибшу спорідненість для усіх громадян та повідомлення про найцінніше
У наборі представлено:
- Тризуб – спадок Княжої держави Володимира Великого, знак єдності та права на самовизначення;
- Синьо-жовтий прапор – кольори неба і пшениці, символ добробуту, природних багатств і процвітання України;
- Гімн "Ще не вмерла Україна" – пісня, яка понад століття піднімає дух нації та кличе до боротьби.
Символи держави живуть у серці кожного з нас. Вони єднають покоління, формують національну пам’ять і нагадують, що свобода – це цінність, яку ми несемо крізь час. Тепер вони увіковічнені й у монетах, щоб показати, що українська незалежність має міцний фундамент – нашу єдність, гідність і пам’ять
Набір пам’ятних монет до Дня Незалежності підкреслює значення національної символіки та слугує нагадуванням про силу і єдність українського народу.
