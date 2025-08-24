$41.220.00
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 15817 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 26379 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 24995 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 32651 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 68561 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 59761 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 32625 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 55838 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35156 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
НБУ презентує пам’ятні срібні монети з державними символами України до Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Національний банк України випустив пам'ятний набір срібних монет "Державні символи України". Набір присвячений гербу, прапору та гімну, підкреслюючи їхнє значення для єдності та пам'яті українців.

НБУ презентує пам’ятні срібні монети з державними символами України до Дня Незалежності

Голова Національного банку України Андрій Пишний анонсував новий нумізматичний набір, який увіковічнює герб, прапор та гімн України. Монети покликані підкреслити значення національної символіки для єдності та пам’яті українців.

Про це голова НБУ повідомив у Facebook, пише УНН.

Деталі

Національний банк України представив новий пам’ятний набір монет "Державні символи України", присвячений ключовим атрибутам української державності – гербу, прапору та гімну. Цього року монети виконані зі срібла, що надає їм особливої значущості.

Символи, якими ми себе оточуємо, можуть згуртувати або ж знесилити. Державна символіка – це про найглибшу спорідненість для усіх громадян та повідомлення про найцінніше

– підкреслив голова НБУ Андрій Пишний.

У наборі представлено:

  • Тризуб – спадок Княжої держави Володимира Великого, знак єдності та права на самовизначення;
    • Синьо-жовтий прапор – кольори неба і пшениці, символ добробуту, природних багатств і процвітання України;
      • Гімн "Ще не вмерла Україна" – пісня, яка понад століття піднімає дух нації та кличе до боротьби.

        Символи держави живуть у серці кожного з нас. Вони єднають покоління, формують національну пам’ять і нагадують, що свобода – це цінність, яку ми несемо крізь час. Тепер вони увіковічнені й у монетах, щоб показати, що українська незалежність має міцний фундамент – нашу єдність, гідність і пам’ять

        – додав Пишний.

        Набір пам’ятних монет до Дня Незалежності підкреслює значення національної символіки та слугує нагадуванням про силу і єдність українського народу.

        Символ незламності українського народу: в Одесі відкрили пам’ятник спротиву24.08.25, 12:16 • 2646 переглядiв

        Степан Гафтко

        КультураФінанси
        Національний банк України
        Дніпро (річка)
        Україна
        Facebook