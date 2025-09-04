НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу

У 2025 році Національним банком України у зв’язку з фізичним зношенням та вилученням з обігу банкнот старих зразків з готівкового обігу було вилучено понад 455,8 млн штук зношених банкнот. Найбільше вилучалися з обігу банкноти номінали 200 та 500 гривень через поступове вилучення з готівкового обігу банкнот старих зразків. Про це повідомили у Національному банку України у відповідь на запит, пише УНН.

Скільки перебувало банкнот в готівковому обігу

Як повідомили в НБУ, станом на 1 серпня 2025 року в Україні в готівковому обігу перебувало понад 2,57 млрд штук банкнот на загальну суму понад 858,62 млрд гривень.

Водночас, як зазначили в НБУ, станом на 1 січня 2025 року в Україні в готівковому обігу було 2,60 млрд штук банкнот на суму понад 814,3 млрд гривень.

Приріст банкнот в обігу за січень-липень 2025 року перебував в межах сезонних коливань та не відзначався значним відхиленням порівняно з минулими роками. Водночас в останні місяці 2025 року (квітень-липень), готівка в обігу зростала швидшими темпами, що, ймовірно, пов’язане з поглибленням невизначеності щодо термінів завершення війни, інтенсивністю повітряних атак, зменшенням попиту на іноземну валюту тощо - зазначили в Нацбанку.

Основні причини вилучення грошей з обігу

В НБУ наголосили, що останні останні кілька років Національний банк вилучав щорічно в середньому близько 600‒700 млн штук банкнот гривні усіх номіналів через їхнє фізичне зношення.

Статистика вилучених старих купюр у 2025 році

Загалом тривалість обігу банкнот низьких та середніх номіналів становить 1-2 роки, великих номіналів – 8 і більше років. Відтак Національний банк регулярно вилучає з обігу пошкоджені, старі або забруднені банкноти та замінює їх на нові грошові знаки, щоб підтримувати на належному рівні якість готівки в обігу та безперебійність готівкових розрахунків - додали в НБУ.

Зокрема, у зв’язку з фізичним зношенням та вилученням з обігу банкнот старих зразків у 2025 році (станом на 1 серпня) з готівкового обігу було вилучено понад 455,8 млн штук зношених банкнот, у тому числі:

низьких номіналів, що замінюються на аналогічні монети (1, 2, 5, 10 гривень) – 17,4 млн штук;

номіналом 20 гривень – 37,9 млн штук;

номіналом 50 гривень – 33,9 млн штук;

номіналом 100 гривень – 59,3 млн штук;

номіналом 200 гривень – 149,4 млн штук;

номіналом 500 гривень – 137,7 млн штук;

номіналом 1 000 гривень – 20,2 млн штук.

За вісім місяців 2025 року найбільше вилучалися з обігу банкноти номінали 200 та 500 гривень через поступове вилучення з готівкового обігу банкнот старих зразків (зразків 2003–2007 років) - зазначили в НБУ.

