НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Киев • УНН
В 2025 году НБУ изъял более 455,8 млн изношенных банкнот, преимущественно номиналом 200 и 500 гривен, из-за физического износа и замены старых образцов. По состоянию на 1 августа 2025 года в обращении находилось более 2,57 млрд банкнот на сумму 858,62 млрд гривен.
В 2025 году Национальным банком Украины в связи с физическим износом и изъятием из обращения банкнот старых образцов из наличного обращения было изъято более 455,8 млн штук изношенных банкнот. Больше всего изымались из обращения банкноты номиналом 200 и 500 гривен из-за постепенного изъятия из наличного обращения банкнот старых образцов. Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос, пишет УНН.
Сколько банкнот находилось в наличном обращении
Как сообщили в НБУ, по состоянию на 1 августа 2025 года в Украине в наличном обращении находилось более 2,57 млрд штук банкнот на общую сумму более 858,62 млрд гривен.
В то же время, как отметили в НБУ, по состоянию на 1 января 2025 года в Украине в наличном обращении было 2,60 млрд штук банкнот на сумму более 814,3 млрд гривен.
Прирост банкнот в обращении за январь-июль 2025 года находился в пределах сезонных колебаний и не отличался значительным отклонением по сравнению с прошлыми годами. В то же время в последние месяцы 2025 года (апрель-июль) наличные деньги в обращении росли более быстрыми темпами, что, вероятно, связано с углублением неопределенности относительно сроков завершения войны, интенсивностью воздушных атак, уменьшением спроса на иностранную валюту и т.д.
Основные причины изъятия денег из обращения
В НБУ подчеркнули, что в последние несколько лет Национальный банк изымал ежегодно в среднем около 600‒700 млн штук банкнот гривны всех номиналов из-за их физического износа.
Статистика изъятых старых купюр в 2025 году
В целом продолжительность обращения банкнот низких и средних номиналов составляет 1-2 года, крупных номиналов – 8 и более лет. Поэтому Национальный банк регулярно изымает из обращения поврежденные, старые или загрязненные банкноты и заменяет их на новые денежные знаки, чтобы поддерживать на должном уровне качество наличных денег в обращении и бесперебойность наличных расчетов
В частности, в связи с физическим износом и изъятием из обращения банкнот старых образцов в 2025 году (по состоянию на 1 августа) из наличного обращения было изъято более 455,8 млн штук изношенных банкнот, в том числе:
- низких номиналов, заменяемых на аналогичные монеты (1, 2, 5, 10 гривен) – 17,4 млн штук;
- номиналом 20 гривен – 37,9 млн штук;
- номиналом 50 гривен – 33,9 млн штук;
- номиналом 100 гривен – 59,3 млн штук;
- номиналом 200 гривен – 149,4 млн штук;
- номиналом 500 гривен – 137,7 млн штук;
- номиналом 1 000 гривен – 20,2 млн штук.
За восемь месяцев 2025 года больше всего изымались из обращения банкноты номиналом 200 и 500 гривен из-за постепенного изъятия из наличного обращения банкнот старых образцов (образцов 2003–2007 годов)
