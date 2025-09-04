$41.370.01
Эксклюзив
08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 686 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
07:04 • 2742 просмотра
Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно
Эксклюзив
05:20 • 18673 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 33379 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 37045 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 35784 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 62995 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27095 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 27480 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения

Киев • УНН

 • 464 просмотра

В 2025 году НБУ изъял более 455,8 млн изношенных банкнот, преимущественно номиналом 200 и 500 гривен, из-за физического износа и замены старых образцов. По состоянию на 1 августа 2025 года в обращении находилось более 2,57 млрд банкнот на сумму 858,62 млрд гривен.

НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения

В 2025 году Национальным банком Украины в связи с физическим износом и изъятием из обращения банкнот старых образцов из наличного обращения было изъято более 455,8 млн штук изношенных банкнот. Больше всего изымались из обращения банкноты номиналом 200 и 500 гривен из-за постепенного изъятия из наличного обращения банкнот старых образцов. Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос, пишет УНН

Сколько банкнот находилось в наличном обращении

Как сообщили в НБУ, по состоянию на 1 августа 2025 года в Украине в наличном обращении находилось более 2,57 млрд штук банкнот на общую сумму более 858,62 млрд гривен. 

В то же время, как отметили в НБУ, по состоянию на 1 января 2025 года в Украине в наличном обращении было 2,60 млрд штук банкнот на сумму более 814,3 млрд гривен. 

Прирост банкнот в обращении за январь-июль 2025 года находился в пределах сезонных колебаний и не отличался значительным отклонением по сравнению с прошлыми годами. В то же время в последние месяцы 2025 года (апрель-июль) наличные деньги в обращении росли более быстрыми темпами, что, вероятно, связано с углублением неопределенности относительно сроков завершения войны, интенсивностью воздушных атак, уменьшением спроса на иностранную валюту и т.д.

- отметили в Нацбанке. 

Украинцы все чаще отказываются от наличных: более 95% операций картами - безналичные20.08.25, 12:44 • 2857 просмотров

Основные причины изъятия денег из обращения

В НБУ подчеркнули, что в последние несколько лет Национальный банк изымал ежегодно в среднем около 600‒700 млн штук банкнот гривны всех номиналов из-за их физического износа.

Рада сделала шаг к легализации криптовалюты03.09.25, 12:24 • 27477 просмотров

Статистика изъятых старых купюр в 2025 году

В целом продолжительность обращения банкнот низких и средних номиналов составляет 1-2 года, крупных номиналов – 8 и более лет. Поэтому Национальный банк регулярно изымает из обращения поврежденные, старые или загрязненные банкноты и заменяет их на новые денежные знаки, чтобы поддерживать на должном уровне качество наличных денег в обращении и бесперебойность наличных расчетов

- добавили в НБУ. 

В частности, в связи с физическим износом и изъятием из обращения банкнот старых образцов в 2025 году (по состоянию на 1 августа) из наличного обращения было изъято более 455,8 млн штук изношенных банкнот, в том числе: 

  • низких номиналов, заменяемых на аналогичные монеты (1, 2, 5, 10 гривен) – 17,4 млн штук; 
    • номиналом 20 гривен – 37,9 млн штук;
      • номиналом 50 гривен – 33,9 млн штук;
        • номиналом 100 гривен – 59,3 млн штук; 
          • номиналом 200 гривен – 149,4 млн штук; 
            • номиналом 500 гривен – 137,7 млн штук; 
              • номиналом 1 000 гривен – 20,2 млн штук. 

                За восемь месяцев 2025 года больше всего изымались из обращения банкноты номиналом 200 и 500 гривен из-за постепенного изъятия из наличного обращения банкнот старых образцов (образцов 2003–2007 годов)

                - отметили в НБУ.

                Новые 20-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение: детали21.08.25, 10:52 • 9954 просмотра

                Павел Башинский

                Экономика
                Национальный банк Украины
                Украина