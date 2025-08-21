Новые 20-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение: детали
Киев • УНН
НБУ вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. На них размещен патриотический лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
Национальный банк Украины вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!", сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.
Лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" отныне и на банкнотах номиналом 20 гривен! Сегодня в рамках планового выпуска вводим в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен
Патриотический лозунг размещен в правой верхней части на оборотной стороне этих банкнот. Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 20 гривен образца 2018 года.
С 21 августа 2025 года НБУ будет подкреплять модифицированными банкнотами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам и взамен изношенных, поврежденных и изъятых из наличного обращения банкнот.
"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты. Они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска", - сообщили в НБУ.
