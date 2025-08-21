$41.380.02
Новые 20-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение: детали

Киев • УНН

 • 150 просмотра

НБУ вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. На них размещен патриотический лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Новые 20-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение: детали

Национальный банк Украины вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!", сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" отныне и на банкнотах номиналом 20 гривен! Сегодня в рамках планового выпуска вводим в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен

- отметили в НБУ.

Патриотический лозунг размещен в правой верхней части на оборотной стороне этих банкнот. Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 20 гривен образца 2018 года.

С 21 августа 2025 года НБУ будет подкреплять модифицированными банкнотами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам и взамен изношенных, поврежденных и изъятых из наличного обращения банкнот.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты. Они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска", - сообщили в НБУ.

У украинцев стало меньше наличных "на руках", но чаще стали появляться 1000-гривневые банкноты - НБУ14.04.25, 13:33 • 7498 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоФинансы
Гривна
Национальный банк Украины
Украина