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У украинцев стало меньше наличных "на руках", но чаще стали появляться 1000-гривневые банкноты - НБУ

Киев • УНН

 • 6290 просмотра

На 1 апреля 2025 года наличных в обращении стало меньше на 17,3 млрд грн, общая сумма – 805,1 млрд. Больше всего выросло количество банкнот 1000 грн и монет 10 грн.

У украинцев стало меньше наличных "на руках", но чаще стали появляться 1000-гривневые банкноты - НБУ

В Украине наличных денег в обращении в первом квартале этого года стало меньше на 17,3 млрд грн, сообщили в НБУ, объяснив это изъятием выпущенных ранее наличных денег из обращения. При этом больше всего возросло количество банкнот 1000 грн и монет 10 грн, сообщили в Нацбанке в понедельник, пишет УНН.

По состоянию на 01 апреля этого года сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, с начала года уменьшилась на 2,1% (или на 17,3 млрд грн) и составила 805,1 млрд гривен. Это связано с сезонными факторами. Ведь традиционно в I квартале года происходит изъятие из обращения наличных денег, которые были выпущены в прошлые периоды

- сообщили в НБУ.

Интересные факты

Обновленная статистика наличного обращения свидетельствует, что:

  • в наличном обращении находится 2,5 млрд шт. банкнот на общую сумму 796,8 млрд гривен, а также 14,9 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,2 млрд гривен;
    • на одного жителя Украины на 01 апреля 2025 года приходилось 61 банкнота и 187 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 01 января 2025 года – 63 и 186 шт. соответственно);
      • больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (26,8% и 27,7% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,4% и 1,9% от общего количества в обращении соответственно);
        • динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за I квартал 2025 года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 3% и 5,4% соответственно, по сравнению с началом этого года.

          НБУ заменит банкноты 500 гривен старого образца: что нужно знать22.07.24, 11:18 • 25820 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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