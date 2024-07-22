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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ заменит банкноты 500 гривен старого образца: что нужно знать

НБУ заменит банкноты 500 гривен старого образца: что нужно знать

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 08:18  •  9386 просмотра

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Национальный банк Украины начнет изъятие из обращения банкнот 500 гривен образцов 2003-2007 годов. Старые банкноты останутся действительным платежным средством, но постепенно будут заменяться на более современные и более защищенные.

Национальный банк Украины с 1 августа начнет замену банкнот 500 гривен образцов 2003-2007 годов. Старыми банкнотами можно будет рассчитываться. Об этом сообщили в понедельник в НБУ, пишет УНН.

С 1 августа 2024 года Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

- сообщили в НБУ в соцсетях.

Поэтому банкнот номиналом 500 гривен старого образца в обращении постепенно будет становиться меньше, «их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен», указали в Нацбанке.

Однако банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать

- отметили в НБУ.

Главная цель такого решения, как сообщается, - повышение качества наличности в обращении, учитывая изношенность банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет находятся в обращении, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

Как будет происходить постепенная замена?

НБУ совместно с банками постепенно будет изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

  • банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
  • Национальный банк прекратит подкреплять такими банкнотами кассы банков.

«Попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации. В то же время замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена», - отметили в Нацбанке.

Наличности в обращении с начала года увеличилось на 36,5 млрд гривен - НБУ17 июля 2024, 15:29 • 30472 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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