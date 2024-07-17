По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине было 800,9 млрд гривен наличных в обращении, что на 36,5 млрд гривен больше, чем в начале года. Это объясняется сезонным фактором, а также перебоями с энергопитанием, которые стимулируют граждан иметь определенный запас наличных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

"В наличном обращении Украины по состоянию на 1 июля 2024 года находилось 800,9 млрд гривен. Это на 36,5 млрд гривен или на 4,8 % больше, чем на начало 2024 года (на 01.01.2024 - 764,4 млрд гривен). Темпы роста наличности в обращении в этом году остаются невысокими и связаны прежде всего с сезонными факторами. Ведь традиционно летом оживляется спрос на наличные. Кроме того, перебои с энергопитанием, вызванные атаками россии на энергетическую инфраструктуру Украины, стимулируют граждан иметь определенный запас наличности", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что в наличном обращении находится 2,7 млрд шт. банкнот на общую сумму 793,5 млрд гривен, а также 14,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд гривен.

"На одного жителя Украины на 1 июля этого года приходилось: 65 банкнот и 181 шт. платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года - 66 и 177 соответственно). Больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет - номиналом 10 копеек (28,3 % и 28,1 % от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего - банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен (4,5% и 1,6% от общего количества в обращении соответственно)", - добавляют в НБУ.

Также отмечается, что динамика объемов средств свидетельствует, что наибольший темп прироста за первое полугодие 2024 года пришелся на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,2 и 1,1 раза соответственно по сравнению с началом этого года.

Напомним,

В июне 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае.