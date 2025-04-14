В українців поменшало готівки "на руках", але частіше почали з'являтися 1000-гривневі банкноти - НБУ

В Україні готівки в обігу у першому кварталі цього року стало менше на 17,3 млрд грн, повідомили у НБУ, пояснивши це вилученням випущеної раніше готівки з обігу, при цьому найбільше зросла кількість банкнот 1000 грн та монет 10 грн, повідомили у Нацбанку у понеділок, пише УНН.

Станом на 01 квітня цього року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 2,1% (або на 17,3 млрд грн) та становила 805,1 млрд гривень. Це пов’язано з сезонними факторами. Адже традиційно у I кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди - повідомили в НБУ.

Цікаві факти

Оновлена статистика готівкового обігу свідчить, що:

у готівковому обігу перебуває 2,5 млрд шт. банкнот на загальну суму 796,8 млрд гривень, а також 14,9 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,2 млрд гривень;

на одного жителя України на 01 квітня 2025 року припадало 61 банкнота і 187 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно);

найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (26,8% та 27,7% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,4% та 1,9% від загальної кількості в обігу відповідно);

динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за I квартал 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 3% та 5,4% відповідно, порівняно з початком цього року.

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