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В українців поменшало готівки "на руках", але частіше почали з'являтися 1000-гривневі банкноти - НБУ

Київ • УНН

 • 6964 перегляди

На 1 квітня 2025 року готівки в обігу стало менше на 17,3 млрд грн, загальна сума – 805,1 млрд. Найбільше зросла кількість банкнот 1000 грн та монет 10 грн.

В українців поменшало готівки "на руках", але частіше почали з'являтися 1000-гривневі банкноти - НБУ

В Україні готівки в обігу у першому кварталі цього року стало менше на 17,3 млрд грн, повідомили у НБУ, пояснивши це вилученням випущеної раніше готівки з обігу, при цьому найбільше зросла кількість банкнот 1000 грн та монет 10 грн, повідомили у Нацбанку у понеділок, пише УНН.

Станом на 01 квітня цього року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 2,1% (або на 17,3 млрд грн) та становила 805,1 млрд гривень. Це пов’язано з сезонними факторами. Адже традиційно у I кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди

- повідомили в НБУ.

Цікаві факти

Оновлена статистика готівкового обігу свідчить, що:

  • у готівковому обігу перебуває 2,5 млрд шт. банкнот на загальну суму 796,8 млрд гривень, а також 14,9 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,2 млрд гривень;
    • на одного жителя України на 01 квітня 2025 року припадало 61 банкнота і 187 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно);
      • найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (26,8% та 27,7% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,4% та 1,9% від загальної кількості в обігу відповідно);
        • динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за I квартал 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 3% та 5,4% відповідно, порівняно з початком цього року.

          НБУ замінить банкноти 500 гривень старого зразка: що потрібно знати22.07.24, 11:18 • 25822 перегляди

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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