Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі
Київ • УНН
НБУ вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. На них розміщено патріотичне гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
Національний банк України вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень з гаслом "Слава Україні! Героям слава!", повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.
Гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" відтепер і на банкнотах номіналом 20 гривень! Сьогодні в межах планового випуску вводимо в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень
Патріотичне гасло розміщено у правій верхній частині на зворотному боці цих банкнот. Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року.
З 21 серпня 2025 року НБУ підкріплюватиме модифікованими банкнотами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.
"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску", - повідомили у НБУ.
