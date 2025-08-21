$41.380.02
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 11122 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 19394 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 47233 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 130230 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 63528 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 108661 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 275392 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85271 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78732 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі

Київ • УНН

 • 226 перегляди

НБУ вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. На них розміщено патріотичне гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі

Національний банк України вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень з гаслом "Слава Україні! Героям слава!", повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Гасло "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" відтепер і на банкнотах номіналом 20 гривень! Сьогодні в межах планового випуску вводимо в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень

- зазначили у НБУ.

Патріотичне гасло розміщено у правій верхній частині на зворотному боці цих банкнот. Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року.

З 21 серпня 2025 року НБУ підкріплюватиме модифікованими банкнотами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску", - повідомили у НБУ.

В українців поменшало готівки "на руках", але частіше почали з'являтися 1000-гривневі банкноти - НБУ14.04.25, 13:33 • 7498 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоФінанси
Гривня
Національний банк України
Україна