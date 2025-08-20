Украинцы все чаще отказываются от наличных: более 95% операций картами - безналичные
Киев • УНН
В первом полугодии 2025 года доля безналичных расчетов достигла более 95% всех операций платежными картами. Общая сумма таких транзакций превысила 2,2 трлн грн.
В первом полугодии 2025 года украинцы совершили рекордное количество безналичных расчетов – их доля достигла более 95% всех операций платежными картами. Общая сумма таких транзакций превысила 2,2 трлн грн, что более чем на 11% больше, чем в прошлом году. Об этом информирует Национальный банк Украины, пишет УНН.
Детали
По данным НБУ, в январе-июне 2025 года украинцы провели 4,6 млрд операций картами на сумму почти 3,4 трлн грн. При этом более двух третей всей суммы (65,3%) пришлось именно на безналичные расчеты, которые становятся все более привычными как в магазинах, так и в онлайн-сфере.
Самый популярный способ использования карты – оплата в торговых и сервисных сетях, на которую приходится почти половина всей безналичной суммы. Достаточно активными остаются и переводы с карты на карту (27,4% от суммы) и онлайн-оплата товаров и услуг (16,1%).
Средний чек и новые тренды
- средняя покупка в магазине картой – 342 грн (против
321 грн в прошлом году);
- средний перевод с карты на карту – 1 835 грн;
- средняя онлайн-оплата – 589 грн.
Эксперты отмечают постепенное уменьшение доли операций, где карту физически считывают в терминале: теперь это лишь менее 3% от всех транзакций. Остальное – бесконтактные оплаты через карту или смартфон.
Развитие инфраструктуры
- количество POS-терминалов выросло на 7,9% и достигло 536 тысяч;
- количество торговых точек, принимающих карты,
увеличилось на 10% – до 571 тысячи;
- в то же время сеть банкоматов сократилась на 1,2% – до 15,5 тысяч.
Всего в Украине уже эмитировано более 140 млн платежных карт, но реально активными остаются лишь часть из них. Интересно, что почти 60% всех активных карт – бесконтактные, а количество токенизированных карт (Apple Pay, Google Pay и другие) выросло до 17,8 млн.
Украина уверенно движется в направлении cashless-экономики, где банковская карта или смартфон постепенно вытесняют наличные даже в небольших расчетах. Рост популярности бесконтактных и токенизированных платежей свидетельствует о технологической зрелости украинских пользователей и развитии платежной инфраструктуры даже в условиях войны.
