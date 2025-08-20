Курс валют на 20 августа: гривна девальвировала

$41.360.10
48.170.13
ukenru
Эксклюзив
06:54 • 1468 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 1942 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 10147 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 105617 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 94707 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 91322 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 36590 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 100041 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74513 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87115 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
64%
747мм
Популярные новости
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атакPhoto19 августа, 21:28 • 6004 просмотра
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»19 августа, 22:02 • 11243 просмотра
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра19 августа, 22:19 • 6890 просмотра
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 10430 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28 • 11783 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 105618 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 94708 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 91324 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 71882 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 56553 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Денис Шмыгаль
Александр Ван дер Беллен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 20117 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 55766 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 119081 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 70404 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 126212 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Нефть
Фокс Ньюс
Шахед 129

Курс валют на 20 августа: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3557 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек. Курсы доллара, евро и злотого на межбанке и в обменниках также обновлены.

Курс валют на 20 августа: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3557 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,35 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,32 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,38 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,64-41,12 грн, а евро по 48,60-48,00 грн, и злотый по 11,62-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,43 грн, а евро - по 48,30-48,50 грн, и злотый по 11,28-11,40 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,34-41,37 грн/долл. и 48,28-48,30 грн/евро.

        Долги по зарплате в Украине выросли на 11% за год: зафиксировано более 35 тысяч долгов18.08.25, 15:49 • 3092 просмотра

        Дополнение

        Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что врачам первичной и экстренной медицины повысят зарплату до 35 тысяч гривен.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Гривна
        Евро
        Доллар США
        Юлия Свириденко
        Национальный банк Украины
        Украина