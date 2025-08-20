Курс валют на 20 августа: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3557 грн/долл., что девальвировало гривну на 10 копеек. Курсы доллара, евро и злотого на межбанке и в обменниках также обновлены.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,35 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,32 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,38 грн/злот.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,64-41,12 грн, а евро по 48,60-48,00 грн, и злотый по 11,62-11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,43 грн, а евро - по 48,30-48,50 грн, и злотый по 11,28-11,40 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,34-41,37 грн/долл. и 48,28-48,30 грн/евро.
