Долги по зарплате в Украине выросли на 11% за год: зафиксировано более 35 тысяч долгов
Киев • УНН
В Украине зафиксирован 35 471 долг по заработной плате в 2025 году, что на 11% больше, чем в конце 2021 года. В общей сложности 1 983 компании задолжали работникам, лидерами являются государственные предприятия.
В Украине зафиксировано 35 471 долг по заработной плате в 2025 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.
Детали
Это на 11% больше, чем в конце 2021 года. В общей сложности 1 983 компании задолжали своим работникам зарплату.
Чаще всего должниками являются государственные предприятия - 11 562 (33%), акционерные общества - 10 308 (29%) и общества с ограниченной ответственностью - 6 298 (18%).
Лидером по количеству производств стало Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — 4 063 открытых дела. На втором месте Карпатнефтехим с 1 188 производствами, а далее Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - Инжиниринг — 1 015.
Больше всего задолжали предприятия в следующих регионах:
- Сумская область – 6 305;
- Киев – 3 784;
- Днепропетровская область – 2 456.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Opendatabot сообщал, что количество украинцев, объявивших себя банкротами, выросло на 33% в первой половине 2025 года. За последние пять лет более 2,9 тысячи граждан стали банкротами.