Українці масово банкрутують: кількість заяв зросла на третину за перше півріччя 2025 року
Київ • УНН
Кількість українців, що оголосили себе банкрутами, зросла на 33% у першій половині 2025 року. За останні п'ять років понад 2,9 тисячі громадян стали банкрутами.
В Україні зростає кількість людей, які вирішують оголосити себе банкрутами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
Згідно інформації Верховного суду, за останні 5 років понад 2,9 тисячі українців стали банкрутами. 577 українців вже подали заяви про банкрутство за перші 6 місяців 2025 року.
Таких випадків побільшало на 33% порівняно до того ж періоду у 2024 року. Найбільше людей стало банкрутами торік: 926 справ, втім поточний рік ризикує наздогнати ці показники.
Загалом 2948 справ про банкрутство громадян було відкрито за останні 5 років. 52% справ з 2021 року стосуються чоловіків, а 48% - жінок.
Найбільше справ про банкрутство у 2025 році відкрили в Києві (128). На другому місці Київська область, де відкрили 83 справи. Далі йде Львів, де подано 73 заяви.
