Украинцы массово банкротятся: количество заявлений выросло на треть за первое полугодие 2025 года
Киев • УНН
Количество украинцев, объявивших себя банкротами, выросло на 33% в первой половине 2025 года. За последние пять лет более 2,9 тысячи граждан стали банкротами.
В Украине растет количество людей, которые решают объявить себя банкротами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.
Детали
Согласно информации Верховного суда, за последние 5 лет более 2,9 тысячи украинцев стали банкротами. 577 украинцев уже подали заявления о банкротстве за первые 6 месяцев 2025 года.
Таких случаев стало больше на 33% по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Больше всего людей стали банкротами в прошлом году: 926 дел, впрочем, текущий год рискует догнать эти показатели.
Всего 2948 дел о банкротстве граждан было открыто за последние 5 лет. 52% дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% - женщин.
Больше всего дел о банкротстве в 2025 году открыли в Киеве (128). На втором месте Киевская область, где открыли 83 дела. Далее идет Львов, где подано 73 заявления.
