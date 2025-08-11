$41.390.07
Эксклюзив
06:00 • 15634 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 21849 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 31334 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 86570 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 164042 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 120331 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 290483 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 162315 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 355959 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 321978 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Украинцы массово банкротятся: количество заявлений выросло на треть за первое полугодие 2025 года

Киев • УНН

 • 2448 просмотра

Количество украинцев, объявивших себя банкротами, выросло на 33% в первой половине 2025 года. За последние пять лет более 2,9 тысячи граждан стали банкротами.

Украинцы массово банкротятся: количество заявлений выросло на треть за первое полугодие 2025 года

В Украине растет количество людей, которые решают объявить себя банкротами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Согласно информации Верховного суда, за последние 5 лет более 2,9 тысячи украинцев стали банкротами. 577 украинцев уже подали заявления о банкротстве за первые 6 месяцев 2025 года.

Таких случаев стало больше на 33% по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Больше всего людей стали банкротами в прошлом году: 926 дел, впрочем, текущий год рискует догнать эти показатели.

Всего 2948 дел о банкротстве граждан было открыто за последние 5 лет. 52% дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% - женщин.

Больше всего дел о банкротстве в 2025 году открыли в Киеве (128). На втором месте Киевская область, где открыли 83 дела. Далее идет Львов, где подано 73 заявления.

Минус 16 тысяч ФЛП: как изменился украинский ИТ-бизнес за первое полугодие 2025 года29.07.25, 12:04 • 4009 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Украина
Львов
Киев