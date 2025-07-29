Минус 16 тысяч ФЛП: как изменился украинский ИТ-бизнес за первое полугодие 2025 года

Несмотря на волну ликвидаций ИТ-ФЛП в начале 2025 года, украинская ИТ-отрасль демонстрирует неожиданную устойчивость. Количество новых регистраций почти не изменилось, а карта предпринимательской активности расширилась на новые регионы. Аналитики YouControl.Market исследовали ключевые тенденции, формирующие современный портрет ИТ-предпринимательства в Украине, пишет УНН.

Массовая ликвидация

В первом квартале 2025 года количество прекращенных ИТ-ФЛП достигло рекордных 16,7 тысячи – втрое больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на первое впечатление, речь не идет о масштабном кризисе в отрасли. Этот всплеск был скорее техническим: он возник после восстановления доступа к Единому государственному реестру (ЕГР), работу которого парализовала кибератака в конце 2023-го.

В течение почти двух месяцев ФЛП не имели возможности закрыть свою деятельность, и как только реестр заработал 9 января – массово начали это делать. Во втором квартале ситуация выровнялась: количество ликвидаций уменьшилось до 8,8 тысячи, приблизившись к показателям прошлого года.

Открытий зарегистрировано почти столько же

Несмотря на потрясения, интерес к открытию ИТ-ФЛП сохраняется. За первое полугодие 2025 года зарегистрировано 18,5 тысяч новых предпринимателей в сфере ИТ – лишь на 4,8% меньше, чем за тот же период 2024-го. Это свидетельствует о стабильности отрасли даже в сложных условиях войны, релокации и изменений на рынке. Правда, с учетом рекордного количества ликвидаций общее сальдо за полгода отрицательное: прекращений было на 7 тысяч больше, чем регистраций.

Новые регионы роста

Традиционно лидером по количеству ИТ-ФЛП остается Киев – 3,7 тыс. новых регистраций за полугодие. В пятерке также Львовская, Днепропетровская, Харьковская и Киевская области.

Но в этом году начали проявлять себя и другие регионы. Закарпатская область продемонстрировала рост количества новых ИТ-ФЛП на 28,7%, Полтавская – на 17,5%, Ровенская – на 14,1%. Это свидетельствует о децентрализации рынка и релокации предпринимателей в более безопасные регионы с более низкими затратами на жизнь и аренду.

Женщины сохраняют лидерство

Женщины сохраняют лидерство среди новых ИТ-предпринимателей: в первом полугодии 2025-го на них пришлось 51,6% всех открытых ФЛП. Это подтверждает их активное участие в развитии отрасли. Однако с другой стороны, женщины составляют все большую долю среди тех, кто прекращает деятельность: во втором квартале 2025 года этот показатель вырос до 39% против 29,6% в 2024 году. Возможные причины – эмоциональное выгорание, семейные обязанности в условиях войны, релокация или переориентация на другие виды деятельности.

Справка

Для исследования была сформирована выборка физических лиц-предпринимателей, чья основная деятельность соответствует ИТ-сфере. В перечень включены КВЭДы, охватывающие программирование, телекоммуникации, обработку данных, консалтинг по ИТ, работу веб-порталов и другие смежные направления.

Чтобы выявить динамику изменений, аналитики сравнили показатели за первое полугодие 2025 года с аналогичным периодом 2024-го, используя данные платформы YC.Market.

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