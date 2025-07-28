Лишь 0,63% украинских компаний вошли в налоговый Клуб белого бизнеса: данные исследования

В Украине 8 882 компании смогли попасть в налоговый Клуб белого бизнеса – это равно 0,63%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Речь идет о предприятиях, которые должны демонстрировать открытость и добросовестно платить налоги. Реестр постоянно обновляется: 4 113 компаний присоединились к перечню с начала года, тогда как 3 228 — выбыли.

Больше всего представителей Клуба — в сфере торговли. Из них 22% компаний занимаются оптовой или розничной торговлей или ремонтом автотранспорта. На втором месте — перерабатывающая промышленность (16%), третье — за сельским, лесным и рыбным хозяйством (14%). Далее идут недвижимость (8%) и административное обслуживание (7%).

Больше всего таких бизнесов было зарегистрировано в следующих регионах:

Киев - 25%;

Днепропетровская область – 9%

Киевская и Львовская области – по 7 %;

Харьковская область – 5 %.

Напомним

С 2021 года в Украине зарегистрировано 8 644 новых аграрных компаний. Больше всего новых компаний появилось в Одесской области, в Киеве и во Львовской области, а 1 738 агрофирм изменили регион деятельности, из которых 346 переехали в западные области.