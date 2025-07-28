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Лишь 0,63% украинских компаний вошли в налоговый Клуб белого бизнеса: данные исследования

Киев • УНН

 • 106 просмотра

В налоговый Клуб белого бизнеса в Украине вошли 8 882 компании, что составляет 0,63% от общего количества. Больше всего представителей Клуба в сфере торговли, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Лишь 0,63% украинских компаний вошли в налоговый Клуб белого бизнеса: данные исследования

В Украине 8 882 компании смогли попасть в налоговый Клуб белого бизнеса – это равно 0,63%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Речь идет о предприятиях, которые должны демонстрировать открытость и добросовестно платить налоги. Реестр постоянно обновляется: 4 113 компаний присоединились к перечню с начала года, тогда как 3 228 — выбыли.

Больше всего представителей Клуба — в сфере торговли. Из них 22% компаний занимаются оптовой или розничной торговлей или ремонтом автотранспорта. На втором месте — перерабатывающая промышленность (16%), третье — за сельским, лесным и рыбным хозяйством (14%). Далее идут недвижимость (8%) и административное обслуживание (7%).

Больше всего таких бизнесов было зарегистрировано в следующих регионах:

  • Киев - 25%;
    • Днепропетровская область – 9%
      • Киевская и Львовская области – по 7 %;
        • Харьковская область – 5 %.

          Напомним

          С 2021 года в Украине зарегистрировано 8 644 новых аграрных компаний. Больше всего новых компаний появилось в Одесской области, в Киеве и во Львовской области, а 1 738 агрофирм изменили регион деятельности, из которых 346 переехали в западные области.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

          ОбществоЭкономикаФинансы
          Львовская область
          Харьковская область
          Одесская область
          Днепропетровская область
          Украина
          Киев
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