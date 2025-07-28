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The New York Times

Лише 0,63% українських компаній увійшли до податкового Клубу білого бізнесу: дані дослідження

Київ • УНН

 • 138 перегляди

До податкового Клубу білого бізнесу в Україні увійшли 8 882 компанії, що становить 0,63% від загальної кількості. Найбільше представників Клубу у сфері торгівлі, переробної промисловості та сільського господарства.

Лише 0,63% українських компаній увійшли до податкового Клубу білого бізнесу: дані дослідження

В Україні 8 882 компанії змогли потрапити до податкового Клубу білого бізнесу – це дорівнює 0,63%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Йдеться про підприємства, які мають демонструвати відкритість та сумлінно сплачувати податки. Реєстр постійно оновлюється: 4 113 компаній приєдналися до переліку від початку року, натомість 3 228 — вибули.

Найбільше представників Клубу — у сфері торгівлі. З них 22% компаній займаються оптовою або роздрібною торгівлею чи ремонтом автотранспорту. На другому місці — переробна промисловість (16%), третє — за сільським, лісовим і рибним господарством (14%). Далі йдуть нерухомість (8%) і адміністративне обслуговування (7%).

Більше всього таких бізнесів було зареєстровано у наступних регіонах:

  • Київ - 25%;
    • Дніпропетровська область – 9%
      • Київська і Львівська області – по 7 %;
        • Харківська область – 5 %.

          Нагадаємо

          З 2021 року в Україні зареєстровано 8 644 нових аграрних компаній. Найбільше нових компаній з'явилося на Одещині, у Києві та на Львівщині, а 1 738 агрофірм змінили регіон діяльності, з яких 346 переїхали до західних областей.

          Євген Устименко

          Євген Устименко

          СуспільствоЕкономікаФінанси
          Львівська область
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