Лише 0,63% українських компаній увійшли до податкового Клубу білого бізнесу: дані дослідження
Київ • УНН
До податкового Клубу білого бізнесу в Україні увійшли 8 882 компанії, що становить 0,63% від загальної кількості. Найбільше представників Клубу у сфері торгівлі, переробної промисловості та сільського господарства.
В Україні 8 882 компанії змогли потрапити до податкового Клубу білого бізнесу – це дорівнює 0,63%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
Йдеться про підприємства, які мають демонструвати відкритість та сумлінно сплачувати податки. Реєстр постійно оновлюється: 4 113 компаній приєдналися до переліку від початку року, натомість 3 228 — вибули.
Найбільше представників Клубу — у сфері торгівлі. З них 22% компаній займаються оптовою або роздрібною торгівлею чи ремонтом автотранспорту. На другому місці — переробна промисловість (16%), третє — за сільським, лісовим і рибним господарством (14%). Далі йдуть нерухомість (8%) і адміністративне обслуговування (7%).
Більше всього таких бізнесів було зареєстровано у наступних регіонах:
- Київ - 25%;
- Дніпропетровська область – 9%
- Київська і Львівська області – по 7 %;
- Харківська область – 5 %.
Нагадаємо
З 2021 року в Україні зареєстровано 8 644 нових аграрних компаній. Найбільше нових компаній з'явилося на Одещині, у Києві та на Львівщині, а 1 738 агрофірм змінили регіон діяльності, з яких 346 переїхали до західних областей.