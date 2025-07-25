Де найчастіше розпочинають та закривають агробізнес: результати дослідження
Київ • УНН
З 2021 року в Україні зареєстровано 8 644 нових аграрних компаній, тоді як 3 416 припинили діяльність, що свідчить про значне зростання. Найбільше нових компаній з'явилося на Одещині, у Києві та на Львівщині, а 1 738 агрофірм змінили регіон діяльності, з яких 346 переїхали до західних областей.
Попри війну, агросектор України демонструє стійкість і здатність до відновлення. За даними Єдиного державного реєстру, з 2021 року в Україні зареєстровано 8 644 нових аграрних компанії, тоді як 3 416 підприємств припинили свою діяльність. Тобто на кожну "закриту" агрофірму припадає 2,5 нові. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
Деталі
Пік відкриттів припав на 2021 рік - тоді аграрний ринок поповнився 2 678 компаніями. Після повномасштабного вторгнення цифри дещо впали, але з 2023 року спостерігається пожвавлення - 1 697 нових реєстрацій, а за першу половину 2025-го вже з’явилося 869 нових компаній.
Найактивніше реєструють агрокомпанії:
- Одеська область - 612;
- Київ - 600;
- Львівська область - 597;
- Вінницька - 591;
- Дніпропетровська - 535.
Найменше:
- Луганська область - 40;
- Донецька - 101;
- Запорізька - 147;
- Чернівецька - 120;
- Закарпатська - 171.
Де найчастіше закривають агропідприємства:
- Одещина - 606;
- Дніпропетровщина - 225;
- Хмельниччина - 201;
- Київщина - 199;
- Миколаївщина - 191.
Агрорелокація
За інформацією, з 2021 року 1 738 аграрних компаній вирішили змінити регіон діяльності. Із них 346 переїхали до західних областей, найчастіше - на Львівщину (166 компаній).
Серед інших популярних напрямків релокації:
- Рівненська область - 54;
- Волинська - 39;
- Хмельницька - 30;
- Закарпатська - 19.
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