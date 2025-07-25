Де найчастіше розпочинають та закривають агробізнес: результати дослідження

Попри війну, агросектор України демонструє стійкість і здатність до відновлення. За даними Єдиного державного реєстру, з 2021 року в Україні зареєстровано 8 644 нових аграрних компанії, тоді як 3 416 підприємств припинили свою діяльність. Тобто на кожну "закриту" агрофірму припадає 2,5 нові. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Пік відкриттів припав на 2021 рік - тоді аграрний ринок поповнився 2 678 компаніями. Після повномасштабного вторгнення цифри дещо впали, але з 2023 року спостерігається пожвавлення - 1 697 нових реєстрацій, а за першу половину 2025-го вже з’явилося 869 нових компаній.

Найактивніше реєструють агрокомпанії:

Одеська область - 612;

Київ - 600;

Львівська область - 597;

Вінницька - 591;

Дніпропетровська - 535.

Найменше:

Луганська область - 40;

Донецька - 101;

Запорізька - 147;

Чернівецька - 120;

Закарпатська - 171.

Де найчастіше закривають агропідприємства:

Одещина - 606;

Дніпропетровщина - 225;

Хмельниччина - 201;

Київщина - 199;

Миколаївщина - 191.

Агрорелокація

За інформацією, з 2021 року 1 738 аграрних компаній вирішили змінити регіон діяльності. Із них 346 переїхали до західних областей, найчастіше - на Львівщину (166 компаній).

Серед інших популярних напрямків релокації:

Рівненська область - 54;

Волинська - 39;

Хмельницька - 30;

Закарпатська - 19.

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