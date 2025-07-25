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Де найчастіше розпочинають та закривають агробізнес: результати дослідження

Київ • УНН

 • 68 перегляди

З 2021 року в Україні зареєстровано 8 644 нових аграрних компаній, тоді як 3 416 припинили діяльність, що свідчить про значне зростання. Найбільше нових компаній з'явилося на Одещині, у Києві та на Львівщині, а 1 738 агрофірм змінили регіон діяльності, з яких 346 переїхали до західних областей.

Де найчастіше розпочинають та закривають агробізнес: результати дослідження

Попри війну, агросектор України демонструє стійкість і здатність до відновлення. За даними Єдиного державного реєстру, з 2021 року в Україні зареєстровано 8 644 нових аграрних компанії, тоді як 3 416 підприємств припинили свою діяльність. Тобто на кожну "закриту" агрофірму припадає 2,5 нові. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Пік відкриттів припав на 2021 рік - тоді аграрний ринок поповнився 2 678 компаніями. Після повномасштабного вторгнення цифри дещо впали, але з 2023 року спостерігається пожвавлення - 1 697 нових реєстрацій, а за першу половину 2025-го вже з’явилося 869 нових компаній.

Найактивніше реєструють агрокомпанії:

  • Одеська область - 612;
    • Київ - 600;
      • Львівська область - 597;
        • Вінницька - 591;
          • Дніпропетровська - 535.

            Найменше:

            • Луганська область - 40;
              • Донецька - 101;
                • Запорізька - 147;
                  • Чернівецька - 120;
                    • Закарпатська - 171.

                      Де найчастіше закривають агропідприємства:

                      • Одещина - 606;
                        • Дніпропетровщина - 225;
                          • Хмельниччина - 201;
                            • Київщина - 199;
                              • Миколаївщина - 191.

                                Агрорелокація

                                За інформацією, з 2021 року 1 738 аграрних компаній вирішили змінити регіон діяльності. Із них 346 переїхали до західних областей, найчастіше - на Львівщину (166 компаній).

                                Серед інших популярних напрямків релокації:

                                • Рівненська область - 54;
                                  • Волинська - 39;
                                    • Хмельницька - 30;
                                      • Закарпатська - 19.

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                                        Лілія Подоляк

                                        Лілія Подоляк

                                        ЕкономікаАгроновини
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                                        Brent Oil
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