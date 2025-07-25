Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес: результаты исследования
Киев • УНН
С 2021 года в Украине зарегистрировано 8 644 новых аграрных компаний, тогда как 3 416 прекратили деятельность, что свидетельствует о значительном росте. Больше всего новых компаний появилось в Одесской области, в Киеве и во Львовской области, а 1 738 агрофирм сменили регион деятельности, из которых 346 переехали в западные области.
Несмотря на войну, агросектор Украины демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению. По данным Единого государственного реестра, с 2021 года в Украине зарегистрировано 8 644 новых аграрных компаний, тогда как 3 416 предприятий прекратили свою деятельность. То есть на каждую «закрытую» агрофирму приходится 2,5 новые. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.
Детали
Пик открытий пришелся на 2021 год — тогда аграрный рынок пополнился 2 678 компаниями. После полномасштабного вторжения цифры несколько упали, но с 2023 года наблюдается оживление — 1 697 новых регистраций, а за первую половину 2025-го уже появилось 869 новых компаний.
Наиболее активно регистрируют агрокомпании:
- Одесская область — 612;
- Киев — 600;
- Львовская область — 597;
- Винницкая — 591;
- Днепропетровская — 535.
Меньше всего:
- Луганская область — 40;
- Донецкая — 101;
- Запорожская — 147;
- Черновицкая — 120;
- Закарпатская — 171.
Где чаще всего закрывают агропредприятия:
- Одесская область — 606;
- Днепропетровская область — 225;
- Хмельницкая область — 201;
- Киевская область — 199;
- Николаевская область — 191.
Агрорелокация
По информации, с 2021 года 1 738 аграрных компаний решили сменить регион деятельности. Из них 346 переехали в западные области, чаще всего — во Львовскую (166 компаний).
Среди других популярных направлений релокации:
- Ровенская область — 54;
- Волынская — 39;
- Хмельницкая — 30;
- Закарпатская — 19.
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