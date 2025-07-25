Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес: результаты исследования

Несмотря на войну, агросектор Украины демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению. По данным Единого государственного реестра, с 2021 года в Украине зарегистрировано 8 644 новых аграрных компаний, тогда как 3 416 предприятий прекратили свою деятельность. То есть на каждую «закрытую» агрофирму приходится 2,5 новые. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Пик открытий пришелся на 2021 год — тогда аграрный рынок пополнился 2 678 компаниями. После полномасштабного вторжения цифры несколько упали, но с 2023 года наблюдается оживление — 1 697 новых регистраций, а за первую половину 2025-го уже появилось 869 новых компаний.

Наиболее активно регистрируют агрокомпании:

Одесская область — 612;

Киев — 600;

Львовская область — 597;

Винницкая — 591;

Днепропетровская — 535.

Меньше всего:

Луганская область — 40;

Донецкая — 101;

Запорожская — 147;

Черновицкая — 120;

Закарпатская — 171.

Где чаще всего закрывают агропредприятия:

Одесская область — 606;

Днепропетровская область — 225;

Хмельницкая область — 201;

Киевская область — 199;

Николаевская область — 191.

Агрорелокация

По информации, с 2021 года 1 738 аграрных компаний решили сменить регион деятельности. Из них 346 переехали в западные области, чаще всего — во Львовскую (166 компаний).

Среди других популярных направлений релокации:

Ровенская область — 54;

Волынская — 39;

Хмельницкая — 30;

Закарпатская — 19.

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