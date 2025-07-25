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Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес: результаты исследования

Киев • УНН

 • 72 просмотра

С 2021 года в Украине зарегистрировано 8 644 новых аграрных компаний, тогда как 3 416 прекратили деятельность, что свидетельствует о значительном росте. Больше всего новых компаний появилось в Одесской области, в Киеве и во Львовской области, а 1 738 агрофирм сменили регион деятельности, из которых 346 переехали в западные области.

Где чаще всего начинают и закрывают агробизнес: результаты исследования

Несмотря на войну, агросектор Украины демонстрирует устойчивость и способность к восстановлению. По данным Единого государственного реестра, с 2021 года в Украине зарегистрировано 8 644 новых аграрных компаний, тогда как 3 416 предприятий прекратили свою деятельность. То есть на каждую «закрытую» агрофирму приходится 2,5 новые. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Пик открытий пришелся на 2021 год — тогда аграрный рынок пополнился 2 678 компаниями. После полномасштабного вторжения цифры несколько упали, но с 2023 года наблюдается оживление — 1 697 новых регистраций, а за первую половину 2025-го уже появилось 869 новых компаний.

Наиболее активно регистрируют агрокомпании:

  • Одесская область — 612;
    • Киев — 600;
      • Львовская область — 597;
        • Винницкая — 591;
          • Днепропетровская — 535.

            Меньше всего:

            • Луганская область — 40;
              • Донецкая — 101;
                • Запорожская — 147;
                  • Черновицкая — 120;
                    • Закарпатская — 171.

                      Где чаще всего закрывают агропредприятия:

                      • Одесская область — 606;
                        • Днепропетровская область — 225;
                          • Хмельницкая область — 201;
                            • Киевская область — 199;
                              • Николаевская область — 191.

                                Агрорелокация

                                По информации, с 2021 года 1 738 аграрных компаний решили сменить регион деятельности. Из них 346 переехали в западные области, чаще всего — во Львовскую (166 компаний).

                                Среди других популярных направлений релокации:

                                • Ровенская область — 54;
                                  • Волынская — 39;
                                    • Хмельницкая — 30;
                                      • Закарпатская — 19.

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                                        Лилия Подоляк

                                        Лилия Подоляк

                                        ЭкономикаАгроновости
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                                        Brent Oil
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