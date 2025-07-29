Мінус 16 тисяч ФОПів: як змінився український ІТ-бізнес за перше півріччя 2025 року

Попри хвилю ліквідацій ІТ-ФОПів на початку 2025 року українська ІТ-галузь демонструє неочікувану стійкість. Кількість нових реєстрацій майже не змінилася, а карта підприємницької активності розширилася на нові регіони. Аналітики YouControl.Market дослідили ключові тенденції, що формують сучасний портрет ІТ-підприємництва в Україні, пише УНН.

Масова ліквідація

У першому кварталі 2025 року кількість припинених ІТ-ФОПів сягнула рекордних 16,7 тисячі - утричі більше, ніж торік. Однак, попри перше враження, мова не йде про масштабну кризу в галузі. Цей сплеск був радше технічним: він виник після відновлення доступу до Єдиного державного реєстру (ЄДР), роботу якого паралізувала кібератака в кінці 2023-го.

Протягом майже двох місяців ФОПи не мали змоги закрити свою діяльність, і щойно реєстр запрацював 9 січня – масово почали це робити. У другому кварталі ситуація вирівнялася: кількість ліквідацій зменшилась до 8,8 тисячі, наблизившись до показників минулого року.

Відкриттів зареєстровано майже стільки ж

Попри потрясіння, інтерес до відкриття ІТ-ФОПів зберігається. За перше півріччя 2025 року зареєстровано 18,5 тисяч нових підприємців у сфері ІТ - лише на 4,8% менше, ніж за той самий період 2024-го. Це свідчить про стабільність галузі навіть у складних умовах війни, релокації та змін на ринку. Щоправда, з урахуванням рекордної кількості ліквідацій загальне сальдо за пів року негативне: припинень було на 7 тисяч більше, ніж реєстрацій.

Нові регіони зростання

Традиційно лідером за кількістю ІТ-ФОПів залишається Київ - 3,7 тис. нових реєстрацій за півріччя. У п’ятірці також Львівська, Дніпропетровська, Харківська та Київська області.

Але цього року почали проявляти себе й інші регіони. Закарпатська область продемонструвала зростання кількості нових ІТ-ФОПів на 28,7%, Полтавська - на 17,5%, Рівненська - на 14,1%. Це свідчить про децентралізацію ринку та релокацію підприємців у безпечніші регіони з нижчими витратами на життя та оренду.

Жінки зберігають лідерство

Жінки зберігають лідерство серед нових ІТ-підприємців: у першому півріччі 2025-го на них припало 51,6% усіх відкритих ФОПів. Це підтверджує їхню активну участь у розвитку галузі. Однак з іншого боку, жінки становлять дедалі більшу частку серед тих, хто припиняє діяльність: у другому кварталі 2025 року цей показник зріс до 39% проти 29,6% у 2024 році. Можливі причини - емоційне вигорання, сімейні обов’язки в умовах війни, релокація або переорієнтація на інші види діяльності.

Довідка

Для дослідження було сформовано вибірку фізичних осіб-підприємців, чия основна діяльність відповідає ІТ-сфері. До переліку включено КВЕДи, що охоплюють програмування, телекомунікації, обробку даних, консалтинг з ІТ, роботу вебпорталів та інші дотичні напрямки.

Щоб виявити динаміку змін, аналітики порівняли показники за перше півріччя 2025 року з аналогічним періодом 2024-го, використовуючи дані платформи YC.Market.

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