Ексклюзив
13:19 • 248 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 10305 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 53097 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 65252 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 41593 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 60383 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 72308 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 134241 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 149821 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 92255 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Борги із зарплати в Україні зросли на 11% за рік: зафіксовано понад 35 тисяч боргів

Київ • УНН

 • 668 перегляди

В Україні зафіксовано 35 471 борг із заробітної плати у 2025 році, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували працівникам, лідерами є державні підприємства.

Борги із зарплати в Україні зросли на 11% за рік: зафіксовано понад 35 тисяч боргів

В Україні зафіксовано 35 471 борг по заробітній платі в 2025 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.

Найчастіше боржниками є державні підприємства - 11 562 (33%), акціонерні товариства - 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю - 6 298 (18%).

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи. На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - Інжиніринг — 1 015.

Найбільше заборгували підприємства у наступних регіонах:

  • Сумська область – 6 305;
    • Київ – 3 784;
      • Дніпропетровська область – 2 456.

        Нагадаємо

        Раніше УНН з посиланням на Opendatabot повідомляв, що кількість українців, що оголосили себе банкрутами, зросла на 33% у першій половині 2025 року. За останні п'ять років понад 2,9 тисячі громадян стали банкрутами.

        Євген Устименко

        СуспільствоЕкономіка
        Сумська область
        Дніпропетровська область
        Україна
        Київ