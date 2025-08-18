Борги із зарплати в Україні зросли на 11% за рік: зафіксовано понад 35 тисяч боргів
Київ • УНН
В Україні зафіксовано 35 471 борг із заробітної плати у 2025 році, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували працівникам, лідерами є державні підприємства.
Деталі
Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.
Найчастіше боржниками є державні підприємства - 11 562 (33%), акціонерні товариства - 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю - 6 298 (18%).
Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи. На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - Інжиніринг — 1 015.
Найбільше заборгували підприємства у наступних регіонах:
- Сумська область – 6 305;
- Київ – 3 784;
- Дніпропетровська область – 2 456.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Opendatabot повідомляв, що кількість українців, що оголосили себе банкрутами, зросла на 33% у першій половині 2025 року. За останні п'ять років понад 2,9 тисячі громадян стали банкрутами.