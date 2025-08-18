Зарплату лікарів первинної та екстренної медицини підвищать до 35 тисяч гривень - Свириденко
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала підвищення зарплат лікарям первинної та екстреної медицини до 35 тисяч гривень. Уряд також планує запровадити щорічні медичні обстеження для українців віком до 40 років з 2026 року.
Лікарям первинної та екстренної медицини підвищать зарплату до 35 тисяч гривень. Про це повідомила Про це заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко під час презентації програми дій уряду, повідомляє УНН.
Деталі
Медпрацівникам підвищують зарплату до 35 тисяч гривень. Йдеться про лікарів первинної та екстреної медицини
Вона додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.
Доповнення
Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція.
Захист України буде забезпечено: на 2026 рік уряд обіцяє мінімум $5 млрд на оборону18.08.25, 13:26 • 244 перегляди