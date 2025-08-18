$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 17493 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 23807 перегляди
18 серпня, 03:44 • 20250 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
18 серпня, 03:44 • 20250 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 40220 перегляди
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 57942 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 57942 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 107157 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 145075 перегляди
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90963 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90963 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88152 перегляди
16 серпня, 08:59 • 68314 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 08:59 • 68314 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Зарплату лікарів первинної та екстренної медицини підвищать до 35 тисяч гривень - Свириденко

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала підвищення зарплат лікарям первинної та екстреної медицини до 35 тисяч гривень. Уряд також планує запровадити щорічні медичні обстеження для українців віком до 40 років з 2026 року.

Зарплату лікарів первинної та екстренної медицини підвищать до 35 тисяч гривень - Свириденко

Лікарям первинної та екстренної медицини підвищать зарплату до 35 тисяч гривень. Про це повідомила Про це заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко під час презентації програми дій уряду, повідомляє УНН.

Деталі

Медпрацівникам підвищують зарплату до 35 тисяч гривень. Йдеться про лікарів первинної та екстреної медицини

- повідомила Свириденко.

Вона додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.

Доповнення

Кабінет Міністрів України презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів — оборона, євроінтеграція та антикорупція.

Захист України буде забезпечено: на 2026 рік уряд обіцяє мінімум $5 млрд на оборону18.08.25, 13:26 • 244 перегляди

Павло Зінченко

