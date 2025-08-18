Зарплату врачей первичной и экстренной медицины повысят до 35 тысяч гривен - Свириденко
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала повышение зарплат врачам первичной и экстренной медицины до 35 тысяч гривен. Правительство также планирует ввести ежегодные медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет с 2026 года.
Врачам первичной и экстренной медицины повысят зарплату до 35 тысяч гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации программы действий правительства, сообщает УНН.
Детали
Медработникам повышают зарплату до 35 тысяч гривен. Речь идет о врачах первичной и экстренной медицины
Она добавила, что с 2026 года правительство планирует запустить ежегодные плановые медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет.
Дополнение
Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.
