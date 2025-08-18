$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 17465 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 23769 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 20227 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 40196 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 57919 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 107123 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 145067 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90963 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88151 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68313 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зарплату врачей первичной и экстренной медицины повысят до 35 тысяч гривен - Свириденко

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала повышение зарплат врачам первичной и экстренной медицины до 35 тысяч гривен. Правительство также планирует ввести ежегодные медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет с 2026 года.

Зарплату врачей первичной и экстренной медицины повысят до 35 тысяч гривен - Свириденко

Врачам первичной и экстренной медицины повысят зарплату до 35 тысяч гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации программы действий правительства, сообщает УНН.

Детали

Медработникам повышают зарплату до 35 тысяч гривен. Речь идет о врачах первичной и экстренной медицины

- сообщила Свириденко.

Она добавила, что с 2026 года правительство планирует запустить ежегодные плановые медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет.

Дополнение

Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.

Павел Зинченко

