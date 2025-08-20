Курс валют на 20 серпня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3557 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок. Курси долара, євро та злотого на міжбанку та в обмінниках також оновлено.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3557 грн/дол., що девальвувало гривню на 10 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,35 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,32 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,38 грн/злот.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,64-41,12 грн, а євро за 48,60-48,00 грн, і злотий за 11,62-11,05 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,35-41,43 грн, а євро - за 48,30-48,50 грн, і злотий за 11,28-11,40 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,34-41,37 грн/дол. та 48,28-48,30 грн/євро.
Доповнення
Премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомляла, що лікарям первинної та екстренної медицини підвищать зарплату до 35 тисяч гривень.