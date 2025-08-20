Українці дедалі частіше відмовляються від готівки: понад 95% операцій картками - безготівкові

$41.360.10
Ексклюзив
09:46 • 1632 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 8256 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 9160 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 43165 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
06:54 • 22117 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 24716 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 26140 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 136521 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 119460 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 109529 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомо
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 8248 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 136511 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 119446 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Європа
УНН Lite
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Нафта
Долар США
Fox News

Українці дедалі частіше відмовляються від готівки: понад 95% операцій картками - безготівкові

Київ • УНН

 • 554 перегляди

У першому півріччі 2025 року частка безготівкових розрахунків сягнула понад 95% усіх операцій платіжними картками. Загальна сума таких транзакцій перевищила 2,2 трлн грн.

Українці дедалі частіше відмовляються від готівки: понад 95% операцій картками - безготівкові

У першому півріччі 2025 року українці здійснили рекордну кількість безготівкових розрахунків – їхня частка сягнула понад 95% усіх операцій платіжними картками. Загальна сума таких транзакцій перевищила 2,2 трлн грн, що на понад 11% більше, ніж торік. Про це інформує Національний банк України, пише УНН.

Деталі

За даними НБУ, у січні–червні 2025 року українці провели 4,6 млрд операцій картками на суму майже 3,4 трлн грн. При цьому понад дві третини всієї суми (65,3%) припало саме на безготівкові розрахунки, які стають дедалі звичнішими як у магазинах, так і в онлайн-сфері.

Найпопулярніший спосіб використання картки – оплата в торговельних і сервісних мережах, на яку припадає майже половина всієї безготівкової суми. Досить активними залишаються і перекази з картки на картку (27,4% від суми) та онлайн-оплата товарів і послуг (16,1%).

Середній чек і нові тренди

  • середня покупка в магазині карткою – 342 грн (проти 321 грн торік);
    • середній переказ з картки на картку – 1 835 грн;
      • середня онлайн-оплата – 589 грн.

        Експерти відзначають поступове зменшення частки операцій, де картку фізично зчитують у терміналі: тепер це лише менше 3% від усіх транзакцій. Решта – безконтактні оплати через картку чи смартфон.

        Розвиток інфраструктури

        • кількість POS-терміналів зросла на 7,9% і сягнула 536 тисяч;
          • кількість торговельних точок, що приймають картки, збільшилася на 10% – до 571 тисяч;
            • водночас мережа банкоматів скоротилася на 1,2% – до 15,5 тисяч.

              Загалом в Україні вже емітовано понад 140 млн платіжних карток, але реально активними залишаються лише частина з них. Цікаво, що майже 60% усіх активних карток – безконтактні, а кількість токенізованих карток (Apple Pay, Google Pay та інші) зросла до 17,8 млн.

              Україна впевнено рухається у напрямку cashless-економіки, де банківська картка або смартфон поступово витісняють готівку навіть у невеликих розрахунках. Зростання популярності безконтактних та токенізованих платежів свідчить про технологічну зрілість українських користувачів і розвиток платіжної інфраструктури навіть в умовах війни.

              Курс валют на 20 серпня: гривня девальвувала

              Степан Гафтко

              СуспільствоЕкономікаТехнології
              Гривня
              Національний банк України
              Україна
              Apple
              Google