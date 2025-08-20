Українці дедалі частіше відмовляються від готівки: понад 95% операцій картками - безготівкові
У першому півріччі 2025 року частка безготівкових розрахунків сягнула понад 95% усіх операцій платіжними картками. Загальна сума таких транзакцій перевищила 2,2 трлн грн.
Деталі
За даними НБУ, у січні–червні 2025 року українці провели 4,6 млрд операцій картками на суму майже 3,4 трлн грн. При цьому понад дві третини всієї суми (65,3%) припало саме на безготівкові розрахунки, які стають дедалі звичнішими як у магазинах, так і в онлайн-сфері.
Найпопулярніший спосіб використання картки – оплата в торговельних і сервісних мережах, на яку припадає майже половина всієї безготівкової суми. Досить активними залишаються і перекази з картки на картку (27,4% від суми) та онлайн-оплата товарів і послуг (16,1%).
Середній чек і нові тренди
- середня покупка в магазині карткою – 342 грн (проти
321 грн торік);
- середній переказ з картки на картку – 1 835 грн;
- середня онлайн-оплата – 589 грн.
Експерти відзначають поступове зменшення частки операцій, де картку фізично зчитують у терміналі: тепер це лише менше 3% від усіх транзакцій. Решта – безконтактні оплати через картку чи смартфон.
Розвиток інфраструктури
- кількість POS-терміналів зросла на 7,9% і сягнула 536 тисяч;
- кількість торговельних точок, що приймають картки,
збільшилася на 10% – до 571 тисяч;
- водночас мережа банкоматів скоротилася на 1,2% – до 15,5 тисяч.
Загалом в Україні вже емітовано понад 140 млн платіжних карток, але реально активними залишаються лише частина з них. Цікаво, що майже 60% усіх активних карток – безконтактні, а кількість токенізованих карток (Apple Pay, Google Pay та інші) зросла до 17,8 млн.
Україна впевнено рухається у напрямку cashless-економіки, де банківська картка або смартфон поступово витісняють готівку навіть у невеликих розрахунках. Зростання популярності безконтактних та токенізованих платежів свідчить про технологічну зрілість українських користувачів і розвиток платіжної інфраструктури навіть в умовах війни.
