Эксклюзив
09:11 • 2858 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 10852 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 9746 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 11945 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 35910 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 38490 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 51899 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 79362 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39916 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30951 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 27031 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 71687 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 36932 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 43327 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 108585 просмотра
НБУ выпустил монету в честь дирижера, представившего миру знаменитый "Щедрик"

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Монета номиналом 2 гривны из нейзильбера чествует выдающегося хорового дирижера, который впервые представил миру "Щедрик" и популяризировал украинскую музыку за рубежом.

НБУ выпустил монету в честь дирижера, представившего миру знаменитый "Щедрик"

Национальный банк Украины посвятил памятную монету выдающемуся хоровому дирижеру Александру Кошицу, который впервые представил миру украинское произведение "Щедрик", известное сегодня как "Carol of the Bells". Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и отмечает 150-летие со дня рождения художника. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали

В сообщении НБУ говорится о том, что в 1919 году Кошиц создал Украинскую республиканскую капеллу - профессиональный хор, который за пять лет гастролей посетил более 17 стран и дал около 600 концертов, популяризируя украинскую музыку, народные песни и духовные произведения на мировой сцене. 

Его уникальный дирижерский стиль - без палочки, только глазами, руками и мимикой - покорял публику и помогал украинской песне "взлететь" за границу.

Памятная монета номиналом 2 гривны изготовлена из нейзильбера. На аверсе воспроизведен гастрольный маршрут капеллы с силуэтами ласточек как символом духовного полета украинской музыки, а на реверсе – портрет Кошица с акцентом на его руках, служивших главным инструментом дирижера. 

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица. Центральное место занимает стилизованная карта гастрольного маршрута, на которой обозначены названия городов, где выступала капелла

- говорится в сообщении НБУ.

Тираж – до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке. Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, а скульптором выступил Владимир Атаманчук.

Монету можно будет приобрести с 16 сентября 2025 года в интернет-магазине НБУ и через банки-дистрибьюторы, перечень которых доступен на сайте Национального банка.

Напомним

Национальный банк Украины выпустил памятный набор серебряных монет "Государственные символы Украины". Набор посвящен гербу, флагу и гимну, подчеркивая их значение для единства и памяти украинцев.

В 2025 году НБУ изъял более 455,8 млн изношенных банкнот, преимущественно номиналом 200 и 500 гривен, из-за физического износа и замены старых образцов. По состоянию на 1 августа 2025 года в обращении находилось более 2,57 млрд банкнот на сумму 858,62 млрд гривен.

Степан Гафтко

ОбществоКультура
Национальный банк Украины
Украина