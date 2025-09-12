НБУ выпустил монету в честь дирижера, представившего миру знаменитый "Щедрик"

Монета номиналом 2 гривны из нейзильбера чествует выдающегося хорового дирижера, который впервые представил миру "Щедрик" и популяризировал украинскую музыку за рубежом.

Национальный банк Украины посвятил памятную монету выдающемуся хоровому дирижеру Александру Кошицу, который впервые представил миру украинское произведение "Щедрик", известное сегодня как "Carol of the Bells". Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и отмечает 150-летие со дня рождения художника. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН. Детали В сообщении НБУ говорится о том, что в 1919 году Кошиц создал Украинскую республиканскую капеллу - профессиональный хор, который за пять лет гастролей посетил более 17 стран и дал около 600 концертов, популяризируя украинскую музыку, народные песни и духовные произведения на мировой сцене. Его уникальный дирижерский стиль - без палочки, только глазами, руками и мимикой - покорял публику и помогал украинской песне "взлететь" за границу. Памятная монета номиналом 2 гривны изготовлена из нейзильбера. На аверсе воспроизведен гастрольный маршрут капеллы с силуэтами ласточек как символом духовного полета украинской музыки, а на реверсе – портрет Кошица с акцентом на его руках, служивших главным инструментом дирижера. На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица. Центральное место занимает стилизованная карта гастрольного маршрута, на которой обозначены названия городов, где выступала капелла - говорится в сообщении НБУ. Тираж – до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке. Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, а скульптором выступил Владимир Атаманчук. Монету можно будет приобрести с 16 сентября 2025 года в интернет-магазине НБУ и через банки-дистрибьюторы, перечень которых доступен на сайте Национального банка. Напомним Национальный банк Украины выпустил памятный набор серебряных монет "Государственные символы Украины". Набор посвящен гербу, флагу и гимну, подчеркивая их значение для единства и памяти украинцев. В 2025 году НБУ изъял более 455,8 млн изношенных банкнот, преимущественно номиналом 200 и 500 гривен, из-за физического износа и замены старых образцов. По состоянию на 1 августа 2025 года в обращении находилось более 2,57 млрд банкнот на сумму 858,62 млрд гривен.