Киевлянин получил приговор за обливание краской прохожих
Киевлянина приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он обливал краской пешеходов на Подоле. Злоумышленника, которого поймали с краской и велосипедом, признали виновным в одиннадцати эпизодах хулиганства.
Армия рф утром ударила по Купянску-Узловому: повреждена больница, есть раненая
Российская армия обстреляла Купянск-Узловой, ранив 48-летнюю женщину и повредив здания, включая больницу.
Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку снарядов
Украина наращивает производство ударных беспилотников и собственных боеприпасов, как советского образца, так и западных калибров, чтобы решить проблему нехватки артиллерийских боеприпасов, заявил заместитель министра обороны Гаврилюк.
Подтопление Киевского метрополитена: правоохранители провели дополнительный осмотр тоннелей
Киевская полиция провела детальную проверку тоннеля метро на участке Демеевская-Лыбедская после аварийной ситуации, повлекшей утечки, назначив судебную экспертизу. Это произошло после официального расследования служебной халатности и закрытия шести станций метро из-за угрозы безопасности из-за повреждения тоннеля.
Авдеевский коксохим полностью разбит, его надо отстраивать заново - глава ГВА
По словам главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, Авдеевский коксохимический завод разбит полностью. 1223 человека остаются в Авдеевке под обстрелами российских войск.
Избил до потери сознания: в Одессе задержали мужчину, который устроил пьяную драку в ресторане
В Одессе мужчина нанес тяжкие телесные повреждения во время драки в ресторане, что привело к его задержанию и возможному лишению свободы на срок от пяти до восьми лет. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.
В этом году "транспортный безвиз" увеличил экспорт из Украины на 30%
Экспорт украинских грузовиков в ЕС вырос на 30% благодаря "транспортному безвизу", как сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков. Этот режим имеет решающее значение для поддержки экспорта зерна и экономического роста на фоне проблем с экспортными маршрутами.
Словацкая оппозиция планирует акции протеста против шагов Фицо по ослаблению антикоррупционных мер
Словацкая оппозиция планирует новые акции протеста как минимум в восьми городах против правительства премьер-министра Роберта Фицо за попытку ликвидировать специальную прокуратуру и смягчить наказание за коррупцию.
В Австралии люди на байдарках спасают кенгуру после наводнения: видео
Каякеры в Квинсленде спасли валлаби, которое могло затонуть во время сильных наводнений.
В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы военных
В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы украинских воинов, повредив фоторамки. Подозреваемый, ранее судимый за кражу, признался в содеянном, заявив, что на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.