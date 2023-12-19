Киевлянин получил приговор за обливание краской прохожих

Столичный суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы киевлянину, который в Подольском районе обливал прохожих краской. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение ноября правоохранители получили ряд обращений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестный, передвигаясь на велосипеде, обливает людей красной краской.

От хулиганских действий нарушителя пострадали 11 граждан.

Во время во время усиленного патрулирования территории участковые офицеры полиции задержали нарушителя. Киевлянин, 1981 года рождения, имел с собой бутылку с краской, которую вместе с велосипедом правоохранители изъяли как вещественное доказательство.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении одиннадцати эпизодов уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, и по завершению досудебного расследования обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.

Приговором Подольского районного суда города Киева фигурант был признан виновным в совершении уголовных правонарушений и назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

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