На Харьковщине полиция задержала мужчину, который едва не сжег заживо детей

В селе Станичное, в Красноградском районе безработный мужчина, будучи пьяным, облил детей бензином и поджег. О случае сообщили в полиции Харьковской области, передает УНН.

Четверо девушек и парень сидели за столиком, когда к ним подошел местный безработный, который злоупотребляет спиртным. Причины, по которым он напал на детей, неизвестны - жидкость он вылил за секунду, сразу поджег и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне - сообщил начальник следственного управления полиции Сергей Болвинов

Детали

По данным правоохранителей 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином пятерых подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а затем поджег.

Причины, по которым он напал на детей, неизвестны - жидкость он вылил за секунду, сразу поджег и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне.

Самой младшей пострадавшей одиннадцать лет, самой старшей - семнадцать.

Подростков направили в больницу. Согласно информации полиции их жизни вне опасности.

По факту покушения на убийство следователи открыли уголовное производство по соответствующей статье ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.