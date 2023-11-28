На Харьковщине полиция задержала мужчину, который едва не сжег заживо детей
Киев • УНН
Пьяный мужчина в Харьковской области поджег пятерых подростков; полиция задержала его. Пострадавшие в возрасте от 11 до 17 лет госпитализированы, но их состояние не угрожает жизни.
В селе Станичное, в Красноградском районе безработный мужчина, будучи пьяным, облил детей бензином и поджег. О случае сообщили в полиции Харьковской области, передает УНН.
Четверо девушек и парень сидели за столиком, когда к ним подошел местный безработный, который злоупотребляет спиртным. Причины, по которым он напал на детей, неизвестны - жидкость он вылил за секунду, сразу поджег и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне
Детали
По данным правоохранителей 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином пятерых подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а затем поджег.
Причины, по которым он напал на детей, неизвестны - жидкость он вылил за секунду, сразу поджег и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне.
Самой младшей пострадавшей одиннадцать лет, самой старшей - семнадцать.
Подростков направили в больницу. Согласно информации полиции их жизни вне опасности.
По факту покушения на убийство следователи открыли уголовное производство по соответствующей статье ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
На Харьковщине полиция задержала мужчину, который едва не сжег заживо детей
Пьяный мужчина в Харьковской области поджег пятерых подростков; полиция задержала его. Пострадавшие в возрасте от 11 до 17 лет госпитализированы, но их состояние не угрожает жизни.
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