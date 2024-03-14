В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести
Киев • УНН
27-летняя украинская беженка была найдена мертвой на рампе НАТО в Германии, а ее мать и маленькая дочь пропали без вести после ее убийства.
В Германии найдено тело 27-летней украинки на рампе НАТО, мать и дочь которой пропали без вести. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
7 марта в немецком Хоккенхайме на рампе НАТО (пункт пропуска для военных на реках) было найдено тело молодой беженки из Украины, которая ранее считалась пропавшей.
Полиция объявила, что 27-летняя женщина умерла в результате внешнего насилия, поэтому начала расследование по факту убийства.
Позже пропали без вести 51-летняя мать и 5-недельная дочь погибшей.
Правоохранители отметили, что 51-летняя Марина Стеценко считается главным свидетелем по делу смерти дочери и исчезновения внучки.
Добавим
Полиция Германии обращается к общественности с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании этого случая.
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