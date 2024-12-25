Возле терриконов Донецкой области силовики исполнили "Щедрик" Николая Леонтовича
Киев • УНН
Подразделения МВД исполнили "Щедрик" недалеко от Покровска, где когда-то жил композитор Николай Леонтович. Легендарную мелодию сыграли представители различных силовых структур, несущих службу в Донецкой области.
Подразделения МВД на Донетчине возле терриконов сыграли легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича, который стал символом борьбы украинцев за независимость, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Недалеко от Покровска, где когда-то жил и работал композитор Николай Леонтович, прозвучала легендарная композиция "Щедрик". Сейчас российские оккупанты на подступах к городу, где когда-то создавалась известная на весь мир мелодия.
Мелодию на открытом воздухе сыграли пограничник, полицейский, военнослужащий Национальной гвардии и спасатель ГСЧС. Все они несут службу в Донецкой области.
"Более 100 лет назад "Щедрик" стал символом борьбы украинцев за независимость. Автора произведения выбили за его деятельность, но никому не удастся убить идею Украины, ее культуру и традиции", - указали в ГСЧС.
Напомним
Французский бренд Chanel использовал мелодию "Щедрика" Николая Леонтовича в новом рождественском ролике для коллекции макияжа. В видео топ-модель Виттория Черрети ждет первого снега под легендарную украинскую мелодию.